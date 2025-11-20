« Un enfant aurait pu faire ça » est la critique la plus banale de l’art moderne, mais dans le cas de Jackson Pollock, les cyniques ont en réalité raison.

Artiste américain du courant de l’expressionnisme abstrait, il était le maître du dripping, une technique où il laissait couler, éclaboussait et projetait des couleurs sur une toile posée au sol.

Une nouvelle étude a montré que le style de Pollock est difficile à reproduire pour les adultes, tandis que les enfants le trouvent… un jeu d’enfant.

Peut-on savoir si un tableau a été réalisé par un enfant ou par un adulte ?

Et s’agissant de l’artiste, peut-on déterminer de façon fiable si une œuvre a été réalisée par des enfants ou par des adultes ? C’est la question que les chercheurs à l’origine d’une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Physics ont voulu tester.

Si les sceptiques ne voyaient dans les tableaux de Pollock qu’un désordre sans talent, la véritable intention de l’artiste était de retranscrire sur la toile la mécanique maîtrisée et les mouvements de son corps pendant qu’il peignait.

Le physicien et artiste Richard Taylor et son équipe ont exploré cette idée en demandant à 18 enfants âgés de 4 à 6 ans, ainsi qu’à 34 adultes de 18 à 25 ans, de créer leurs propres œuvres inspirées de Pollock en éclaboussant de la peinture diluée sur des feuilles de papier posées au sol.

Ces « pour-paintings », comme les appelle l’équipe de recherche, ont ensuite fait l’objet d’une analyse mathématique minutieuse.

Exemples de pour-painting réalisés par un enfant (à droite) et un adulte (à gauche) lors des expériences Dripfest. Credit: Fairbanks et al., 2025.

Les scientifiques ont étudié les fractales des images (des motifs qui se répètent à différentes échelles, comme dans les arbres, les nuages et les montagnes) et la lacunarité, qui s’intéresse aux variations des espaces entre les amas de peinture.

Sur cette base, les tableaux ont été évalués selon la complexité de leurs motifs et de leurs zones vides.

Les résultats ont montré que les tableaux des adultes présentaient des densités de motifs plus élevées et des trajectoires de peinture plus larges, avec des lignes partant dans de nombreuses directions.

Les tableaux d’enfants, en revanche, se caractérisaient par de plus petits motifs à petite échelle et davantage d’espaces entre les amas de peinture. Ils présentaient des trajectoires plus simples, unidimensionnelles, qui changeaient moins souvent de direction, reflétant les différences dans les mouvements de leur corps par rapport aux adultes.

Les œuvres d’enfants se rapprochaient davantage des tableaux de Pollock

Les chercheurs ont constaté que les tableaux du groupe le plus jeune ressemblaient davantage aux œuvres de l’école de l’expressionnisme abstrait.

« Fait remarquable, nos résultats suggèrent que les tableaux d’enfants ressemblent davantage aux tableaux de Pollock que ceux réalisés par des adultes », a déclaré Taylor.

L’étude avance que des changements dans l’équilibre biomécanique d’un artiste pourraient expliquer pourquoi les enfants parviennent à reproduire ces œuvres plus fidèlement.

L’équilibre de Pollock a été affecté par un incident survenu à la naissance, lorsqu’il a failli être étranglé par son propre cordon ombilical.

Cela a potentiellement rendu ses mouvements corporels plus simples et plus enfantins lorsqu’il peignait.

« Tout comme les cataractes de Claude Monet, les troubles psychologiques de Vincent van Gogh ou la maladie d’Alzheimer de Willem de Kooning, les discussions en histoire de l’art sur le faible équilibre biomécanique de Pollock rappellent que des conditions qui nous mettent en difficulté dans certains aspects du quotidien peuvent conduire à des réalisations magnifiques en art », a déclaré Taylor.

Les pour-paintings d’allure enfantine sont plus agréables à l’œil

Les auteurs de l’étude se sont aussi penchés sur la perception par le public des œuvres réalisées par leurs volontaires adultes.

Les spectateurs ont été interrogés sur la complexité, l’intérêt visuel et l’agrément des tableaux. Les résultats ont montré que les œuvres présentant davantage d’espaces et des motifs fractals moins complexes étaient perçues comme plus agréables.

Les tableaux d’enfants, bien qu’ils n’aient pas été analysés, possèdent eux aussi ces caractéristiques.

Selon les chercheurs, le caractère agréable pourrait être lié à la familiarité.

« Nos recherches antérieures indiquent que nos systèmes visuels ont acquis une maîtrise des langages visuels des fractales au fil de millions d’années d’exposition à ces formes dans la nature », a expliqué Taylor.

« Cette capacité à traiter ces informations visuelles déclenche une réponse esthétique. De façon intrigante, cela signifie que les pour-paintings des enfants sont plus attrayants que ceux des adultes. »