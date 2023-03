Les marchés boursiers européens ont digéré positivement l'accord sur les banques suisses.

Après avoir effacé leurs pertes initiales, les actions bancaires européennes sont redevenues positives.

Les responsables politiques européens ont également salué le rachat d'urgence du géant bancaire en difficulté Credit Suisse par son homologue suisse UBS comme une étape décisive pour soutenir le système financier et rassurer les marchés.

Lors d'une audition au Parlement européen à Bruxelles, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a salué les dernières décisions prises par les autorités suisses, estimant qu'elles contribuaient à rétablir des conditions de marché stables.

Mme Lagarde a jugé infondées les craintes que les problèmes du Credit Suisse ne se répercutent sur la zone euro.

"Nous suivons de près l'évolution des marchés et sommes prêts à réagir si nécessaire pour préserver la stabilité des prix et la stabilité financière dans la zone euro. Le secteur bancaire de la zone euro est résilient, avec des positions solides en termes de capital et de liquidité", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne.

Dans une offre coordonnée antérieure, la Banque centrale européenne et cinq autres banques centrales occidentales ont également annoncé qu'elles maintiendraient les liquidités disponibles dans le système financier mondial.

Cette décision fait suite à la décision de la Banque centrale européenne. de relever ses taux de 0,5 point - une hausse importante qui a surpris certains observateurs, mais qui a été jugée "appropriée" par Mme Lagarde.

Le gouvernement allemand a fait écho aux remarques de Mme Lagarde. Pour Wolfgang Büchner, porte-parole du gouvernement allemand :

"La situation n'est pas comparable à celle de 2008 et 2009. Les législateurs et les autorités de surveillance des banques en Europe ont tiré les leçons de la crise financière mondiale de 2008 et ont considérablement intensifié la réglementation bancaire."

Le Credit Suisse est la dernière et la plus importante victime d'une crise de confiance qui a déjà entraîné la faillite de deux banques américaines de taille moyenne.

Le deuxième plus grand prêteur de Suisse était considéré comme l'une des 30 banques les plus importantes au monde, ce qui explique pourquoi les autorités suisses ont précipité ce rachat.