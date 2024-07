À Trieste le Pape a également appelé à un sursaut démocratique dans certains pays

Le pape François a appelé à la défense de la démocratie lors d'un événement organisé à Trieste à l'occasion de la 50e Semaine sociale catholique italienne.

François a fait part de son inquiétude face au scepticisme qui règne dans de nombreux pays du monde et qui se reflète dans le faible nombre d'électeurs, et il a qualifié l'indifférence de "cancer de la démocratie".

"Dans le monde d'aujourd'hui, reconnaissons-le, la démocratie n'est pas en bonne santé. Cela nous intéresse et nous préoccupe, car le bien-être de l'humanité est en jeu", a souligné le pape dans son discours. "Le mot démocratie n'est pas seulement synonyme d'élections. La démocratie requiert également la création de conditions permettant à chacun d'exprimer son opinion. Mais la diminution du nombre d'électeurs est préoccupante", a déclaré le pape François.

François a prié pour la paix

Le pape a également exhorté les fidèles à prier et à œuvrer pour la paix.

"Renouvelons notre engagement à prier et à œuvrer pour la paix. Pour l'Ukraine en difficulté, pour la Palestine et Israël, pour le Soudan et le Myanmar, et pour tous les peuples qui souffrent de la guerre." a t-il demandé aux fidèles présents à Trieste et plus largement à ceux du monde entier.

Après Venise en avril et Vérone en mai, c'est le troisième déplacement en Italie cette année pour le Pape, âgé de 87 ans.

Du 2 au 13 septembre 2024, s'il est en forme comme il l'a montré ce weekend, il fera le plus long voyage international de son pontificat, notamment à Singapour, en Indonésie, en Papouasie nouvelle Guinée, au Timor oriental.