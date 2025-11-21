Info en direct, débats animés, interviews : Euronews lance ses nouveaux programmes

Tous les matins à 8h, heure de Bruxelles, rejoignez Méabh Mc Mahon, présentatrice, et Maria Tadeo, rédactrice en chef en charge de l'Union européenne, qui vous tiendront au courant des principaux événements de la journée dans "Europe Today" notre nouvelle émission quotidienne.

Diffusée en direct depuis Bruxelles, notre nouvelle formule vous permettra de suivre les événements marquants de la journée et d'analyser tous les sujets qui font l'actualité de l'Union européenne et au-delà.

L'émission "Europe Today" est diffusée en anglais avec des sous-titres traduits en temps réel dans 11 autres langues et n'est bien sûr disponible que sur Euronews !

Parler de l'Europe

Notre format d'interviews, désormais d'une durée de 20 minutes, "The Europe Conversation" a démarré sa nouvelle saison en force avec des entretiens avec des personnalités telles que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président chypriote Nikos Christodoulides et le président serbe Aleksandar Vučić.

Animée par Stefan Grobe, journaliste politique d'Euronews, "The Europe Conversation" est disponible à la télévision, sur YouTube et en podcast.

Les extraits les plus importants des différents entretiens sont publiés sur euronews.com et sur tous nos réseaux sociaux.

Cela fait de "The Europe Conversation" le format de discussion qui traite des sujets européens incontournables le plus complet.

Des entretiens au long cours

Le tout nouveau format d'interview "12 minutes avec..." a également fait ses débuts sur Euronews, vous offrant des conversations sans filtre avec certaines des personnalités les plus influentes d'Europe.

L'émission, animée par Mared Gwyn Jones, pose des questions pointues aux personnes au pouvoir sur les sujets qui comptent pour les Européens. Parmi les invités : des politiciens, des dirigeants d'institutions internationales, des économistes et bien d'autres.

Vous pouvez regarder "12 minutes avec" sur Euronews et YouTube, ou l'écouter (en anglais) sur vos plateformes de podcasts habituelles.

Les gants ne sont plus de mise

Cette saison, Euronews a également lancé un nouveau format de débat intitulé "The Ring", animé alternativement par Méabh Mc Mahon et Maria Tadeo.

Il est produit chaque semaine à Bruxelles, Strasbourg ou dans une capitale européenne et examine un sujet important sous deux angles très différents :

Pour ou contre ?

Oui ou non ?

Nos téléspectateurs ont ainsi la possibilité de se forger leur propre opinion. Nos invités sont généralement des membres du Parlement européen et ces débats sont souvent très animés !

Nous diffusons "The Ring" tous les mercredis à 20h30, heure de Bruxelles, et l'émission est rediffusée cinq fois du jeudi au vendredi aux heures de grande écoute et toutes les deux heures pendant le week-end.

Changement de rythme

Besoin d'une pause dans le cycle de l'information ? Envie de bonnes nouvelles pour changer ? Alors regardez "Made in Europe" !

Le nouveau programme de reportage d'Euronews vous familiarise avec les plus grandes réussites dans toute l'Europe, qu'elles proviennent du monde des affaires, de projets menés par des citoyens ou d'initiatives publiques - toutes ayant un impact important sur les Européens et au-delà.

Parce que l'Europe est un continent où les idées, l'innovation et les gens prospèrent. Parce que notre union partage de grandes valeurs : la liberté, la démocratie et l'égalité.

"Made in Europe" est diffusé tous les vendredis à 20h30.