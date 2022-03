Chef-d'œuvre architectural de 30 000 m², le musée du Futur a ouvert ses portes à Dubaï. Ce hub des connaissances et de la science est un monument de sept étages qui ne repose sur aucun pilier et dont la façade de 77 mètres de haut en acier inoxydable est illuminée de 14 000 mètres de lignes de calligraphie arabe.

Décrit parfois comme le plus beau bâtiment du monde, l'édifice se distingue par son architecture de classe mondiale pensée pour correspondre à ce qu'il abrite. Sa mission : mettre en avant les esprits les plus brillants des technologies et de l'innovation et contribuer à faire de Dubaï, un banc d'essai pour les technologies émergentes et une base d'exploration pour les talents, inventeurs et professionnels créatifs du monde entier.

Enjeux économiques

"Ce musée fournit l'élément humain - c'est le plus important dans l'innovation - et présente toutes les pistes en matière de développement et de compréhension des défis à relever," explique Sarah Al Amiri, ministre d'État des Émirats arabes unis pour les technologies avancées et porte-parole de l'Agence spatiale des Émirats. "La science et la technologie," poursuit-elle, "font partie des moteurs mondiaux du développement : c'est pour nous, un ingrédient majeur dans l'essor et la diversification de l'économie et dans l'amélioration des performances des secteurs économiques existants."

Voyage expérimental

À l'intérieur, les visiteurs sont emmenés dans un voyage expérimental vers l'année 2071 qui coïncidera avec le centenaire de la fondation des Émirats. Khalfan Belhoul, PDG de la Dubai Future Foundation, nous précise ce qui fait la particularité de ce musée.

"Contrairement aux musées classiques," précise-t-il, "où la valeur des collections augmente avec le temps parce qu'elles sont de plus en plus anciennes,ici il s'agit de parler d'avenir et on doit rester constamment pertinent par rapport à cela. Nous voulons créer cette perspective de manière continue," affirme-t-il.

Réalité virtuelle, robotique et intelligence artificielle

Chaque étage du musée évoque un thème différent, des ressources de l'espace aux écosystèmes et à la bio-ingénierie en passant par la santé et le bien-être.

L'institution met l'accent sur la réalité virtuelle et augmentée, le big data, la robotique et l'intelligence artificielle.

On y trouvera aussi des laboratoires dédiés à l'innovation dans la santé, l'éducation, les villes intelligentes, l'énergie et les transports qui travailleront avec des instituts de recherche et des universités.