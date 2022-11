Le secteur immobilier de Dubaï en plein essor

Des promoteurs immobiliers du monde entier se sont réunis au Dubai World Trade Centre pour la 24e édition de Cityscape Dubai, afin de présenter leurs derniers projets et ceux à venir.

Cette année, l'événement s'est concentré sur la manière dont le marché immobilier s'adapte aux changements en matière de nouvelles technologies et de durabilité. Pendant trois jours, des milliers d'investisseurs et de professionnels de l'immobilier se sont réunis pour nouer des contacts, créer des partenariats et évoquer l'avenir de l'immobilier.

Toute une série de projets de promoteurs de premier plan ont été présentés, notamment ceux de l'acteur local Sobha Realty, qui se focalise sur les communautés urbaines. Le groupe a annoncé deux projets, Sobha 1 et Hartland 2, d'une valeur de 6,23 milliards d'euros, qui seront achevés dans cinq à huit ans.

"C'est une grande nouvelle pour Shoba, se réjouit Francis Alfred, directeur général et PDG de Sobha Realty._ Heartland est un terrain de plus de 9 hectares avec jusqu'à 7 000 logements dont 100 villas de luxe. Et 50% du terrain est un espace ouvert. Sobha 1 fait environ 14 hectares avec près de 2 600 logements."_

"Le marché immobilier de Dubaï se porte extrêmement bien, poursuit-il. Les visas, les opportunités pour les investisseurs d'ouvrir leurs propres sociétés et le week-end qui passe du vendredi au dimanche : tout cela a permis d'attirer beaucoup de monde à Dubaï".

Les promoteurs internationaux présents à l'exposition sont notamment venus de Bali, du Royaume-Uni, de la Jordanie, de l'Allemagne et de la Turquie. Le marché immobilier de Dubaï continue de séduire les investisseurs dans un contexte de hausse des prix du pétrole.

Le marché immobilier de Dubaï vient de connaître sa meilleure performance depuis 12 ans, la valeur des ventes immobilières ayant atteint près de 19 milliards d'euros au troisième trimestre. Le salon Cityscape de Dubaï a confirmé cette demande de développement.

Le secteur de l'immobilier en plein essor à Dubaï. Euronews, Dubaï

"Le marché immobilier de Dubaï est en plein boom en ce moment, estimeAlexander Edwards, directeur de l'exposition Cityscape Portfolio, chez Informa Markets._ Il y a quatre jours, le Dubai Land Department a annoncé qu'il y avait eu un peu plus de 500 millions d’euros de transactions immobilières en un seul jour, ce qui est absolument incroyable. Je pense que tout le monde se tourne vers Dubaï pour placer de l’argent dans un endroit sûr, avec un grand potentiel de retour sur investissement."_

Il a également révélé que des lancements spectaculaires avaient eu lieu au salon Cityscape cette année avec de nouveaux partenaires : "Nous venons de signer un protocole d'accord avec le Dubai Land Department pour lancer Cityscape Wire, qui est Women in Real Estate, ce dont nous sommes extrêmement fiers."

Outre les prix du pétrole, les politiques gouvernementales tournées vers l'avenir, les nouvelles règles en matière de visas et l'augmentation de la population stimulent les ventes de propriétés sur et hors plan dans l'émirat. Une augmentation du nombre de particuliers fortunés au cours des six premiers mois de l'année signifie que Dubaï devient également un marché source d'investissements.

Parallèlement, le promoteur immobilier Azizi Developments, basé à Dubaï, a annoncé qu'il allait livrer une centaine de projets en cours l'année prochaine, tandis que plus de 10 000 autres projets sont en cours de planification. D'une valeur de plusieurs milliards d'euros, leur livraison est prévue entre 2023 et 2028.

"L'un d'entre eux est le deuxième plus haut bâtiment des Émirats arabes unis, le cinquième ou sixième plus haut sur terre, expliqueFarhad Azizi, PDG d'Azizi Developments._ Le deuxième plus haut après le Burj Khalifa. Il faut un tout autre niveau d'ingénierie pour que cela se produise."_

Une application transforme les conversations en sous-titres

Une application capable de transformer des discussions en sous-titres sur des lunettes intelligentes et qui traduit les conversations en neuf langues différentes, a été officiellement lancée dans le monde entier. L'application XRAI Glass permet de sous-titrer les conversations en temps réel.

L'application XRAI Glass, utilisée avec les lunettes intelligentes de réalité augmentée Nreal Air, utilise l'intelligence artificielle pour sous-titrer, traduire et agir comme un assistant personnel pour les yeux.

"Nous avons piloté ce logiciel en août, et des dizaines et des dizaines de personnes dans le monde entier l'ont testé", expliqueDan Scarfe, PDG de XRAI.

Cette technologie révolutionnaire va aider des millions de personnes qui ont besoin de se souvenir de détails. Les participants à des réunions d'affaires recevront un résumé de leur réunion instantanément et dans différentes langues, ce qui contribuera à renforcer la communication internationale.