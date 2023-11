L'Agence spatiale européenne (ESA) vient de publier des images prises par son télescope Euclid, qui donnent un aperçu de galaxies lointaines jamais vues auparavant.

L'Agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé mardi les premières images époustouflantes de son télescope pour l'espace lointain, Euclid.

Les photos en couleur offrent l'aperçu le plus clair du cosmos, alors que le télescope poursuit sa mission visant à percer les mystères des régions les plus éloignées de l'espace, connues sous le nom d'"univers sombre".

Le télescope "Euclid" a été lancé en juillet, à bord d'une fusée Space X, depuis Cap Canaveral, aux États-Unis, pour une mission de six ans visant à explorer une zone de l'espace située à 1,5 million de kilomètres.

Il a mis un mois à atteindre sa destination et a maintenant commencé à envoyer sur Terre ses découvertes, tout en continuant à étudier comment la matière noire et l'énergie noire ont influencé la façon dont notre univers se présente aujourd'hui.

"La matière noire rassemble les galaxies et les fait tourner plus rapidement que la matière visible seule ne peut l'expliquer. L'énergie noire est le moteur de l'expansion accélérée de l'univers. Euclid permettra pour la première fois aux cosmologistes d'étudier ensemble ces mystères obscurs concurrents", confie le professeur Carole Mundell, directrice scientifique de l'ESA.

"Euclid nous permettra de faire un bond en avant dans notre compréhension du cosmos dans son ensemble, et ces images exquises d'Euclid montrent que la mission est prête à contribuer à répondre à l'un des plus grands mystères de la physique moderne".

Plus de 100 000 galaxies lointaines de l'amas de Persée ont été repérées par l'imagerie infrarouge d'Euclid ESA

Quelle est la mission d'Euclid ?

En observant les formes, les distances et les mouvements de milliards de galaxies, situées à 10 milliards d'années-lumière, à l'aide de capteurs infrarouges, l'équipe à l'origine d'Euclid espère créer la plus grande carte cosmique en 3D jamais réalisée.

Nommé d'après Euclide, le mathématicien grec de l'Antiquité, le télescope explorera des milliards de galaxies couvrant plus d'un tiers du ciel.

Les détecteurs infrarouges d'Euclide, fournis par l'agence spatiale américaine NASA (qui lancera également son propre télescope appelé Roman en 2027), permettent de créer une image remarquablement claire d'une immense partie du ciel, en une seule séance.

Les images récemment publiées ont permis à l'équipe de zoomer sur des galaxies lointaines jusqu'alors inconnues, avec une grande netteté.

"Nous n'avons jamais vu d'images astronomiques comme celles-ci, contenant autant de détails. Elles sont encore plus belles et plus nettes que nous n'aurions pu l'espérer, nous montrant de nombreuses caractéristiques inédites dans des régions bien connues de l'univers proche. Nous sommes maintenant prêts à observer des milliards de galaxies et à étudier leur évolution au cours du temps cosmique", confie René Laureijs, responsable scientifique de la mission.

"Nos exigences élevées pour ce télescope ont porté leurs fruits : si ces images sont si détaillées, c'est grâce à une conception optique spéciale, à une fabrication et un assemblage parfaits du télescope et des instruments, ainsi qu'à un pointage et un contrôle de la température extrêmement précis", ajoute Giuseppe Racca, chef de projet d'Euclid.

Il a fallu plus de 10 milliards d'années pour que la lumière provenant de galaxies lointaines, jusqu'alors invisibles, atteigne la Terre ESA

Que peut-on voir sur les images ?

Pour la première fois, les scientifiques ont pu distinguer de nombreuses galaxies peu lumineuses qui n'avaient jamais été observées auparavant.

L'une des images les plus stupéfiantes est celle du millier de galaxies appartenant à l'amas de Persée et des plus de 100 000 galaxies supplémentaires situées plus loin, à l'arrière-plan.

Certaines des galaxies désormais visibles dans les moindres détails grâce aux images d'Euclide sont si éloignées, que leur lumière a mis 10 milliards d'années à nous parvenir.

Vue d'Euclide de la galaxie spirale IC 342, connue sous le nom de "galaxie cachée", qui est similaire à la Voie lactée ESA

Les scientifiques pensent que les amas de galaxies comme Persée ne peuvent s'être formés, que si la matière noire est présente dans l'univers.

Euclid continuera à observer de nombreux amas de galaxies comme Persée, révélant l'élément "sombre" qui les maintient ensemble.

L'une des premières galaxies observées par Euclide est la bien nommée "galaxie cachée", également connue sous le nom de IC 342 ou Caldwell 5.

D'apparence similaire à notre Voie lactée, Euclid a pu révéler des informations vitales sur les étoiles de cette galaxie, grâce à ses détecteurs infrarouges.