Sur un île située sur le fleuve Indus, qui traverse le Pakistan et se jette dans la province méridionale du Sindh, les hindous peuvent célébrer leurs croyances dans un temple vieux de près de 200 ans. Le temple est appelé Sadhu Bela et célébrera son bicentenaire en 2023.

"Il est fait de marbre et de bois de santal. Des ouvriers de Jodhpur l'ont construit. Ils étaient célèbres dans le monde entier pour leur artisanat. Son architecture est comparable à celle du Taj Mahal et de la Badshahi Masjid.", explique Dewan Chand Chawla, secrétaire général du Pakistan Hindu Temple Management Committee.

Le temple attire chaque année des dizaines de milliers d'hindous du Pakistan à majorité musulmane pour des festivals et des rituels.

L'île a été offerte à la communauté hindoue par de riches propriétaires musulmans du Sindh, un acte impensable dans le Pakistan d'aujourd'hui, où les hindous sont marginalisés, persécutés, voire tués.

"Nous comptons environ 10 millions d'hindous dans la province du Sindh. Mais le décompte officiel est différent, certains disent 5,5 millions à 6 millions, car après la partition, la plupart de la population hindoue a quitté le Pakistan. Mais ceux qui vivent encore ici sont heureux et satisfaits au Pakistan", explique Dewan Chand Chawla.

Selon les chiffres officiels, environ 4 millions d'hindous vivent au Pakistan, soit environ 1,9 % de la population du pays, et 1,4 million se trouvent dans le Sindh.

Une communauté persécutée

Le culte hindou n'est pas interdit au Pakistan, mais les hindous affirment que la pratique ouverte de la foi n'est pas une question de routine. Des décennies d'hostilité politique entre l'Inde, majoritairement hindoue, et le Pakistan, majoritairement musulman, constituent un défi pour la communauté minoritaire, car beaucoup de Pakistanais assimilent les hindous à l'Inde. L'inverse existe en Inde où les musulmans se plaignent de discrimination.

Les groupes de défense des droits affirment depuis longtemps que le Pakistan ne fait pas assez pour protéger la liberté de religion et de croyance des hindous. Il existe des preuves de profanation de temples, d'attaques contre des entreprises, des maisons et des particuliers, d'enlèvement, de conversion forcée et de mariage forcé de jeunes femmes hindoues.

Le nombre de temples hindous a chuté mais certains sont restés, ainsi que des entreprises, des établissements d'enseignement et de santé, dont beaucoup ont été créés avant la création du pays en 1947.

Selon les universitaires, la montée de l'extrémisme et du fondamentalisme dans le pays a entraîné une recrudescence de la discrimination et de la marginalisation des hindous. Cette intolérance risque de saper les liens du Pakistan avec son patrimoine hindou, alarment-ils.