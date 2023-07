Hong Kong, paradis des "cosplayers" pendant quelques jours

no comment

Du 28 juillet au premier août, les fans d'animés, de mangas et de jeux vidéo se réunissent à Hong Kong à l'occasion du salon annuel Ani-com & Game Convention. Il s'agit du plus grand rassemblement de "cosplay" de la ville. Les "cosplayers" fabriquent eux-mêmes leurs tenues et leurs accessoires pour se déguiser en personnages de films d'animation, de bandes dessinées ou de jeux vidéo.