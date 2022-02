Dubaï est aux petits soins pour les animaux de compagnie

À Dubaï, les animaux de compagnie peuvent avoir droit à un traitement de luxe. On y trouve toute une série d'hôtels et restaurants "pet-friendly", des garderies dédiées et des salons de toilettage pour chiens où ils sont particulièrement choyés. Nous nous rendons dans l'un d'entre eux où en plus de les soumettre à un shampoing, un coiffage, une coupe ou une pédicure, nos amis à quatre pattes deviennent les stars d'un jour lors d'une séance photo avant / après.

Toilettage de stars

L'établissement situé dans le quartier résidentiel de Jumeirah propose également un accueil des chiens à la journée. "On a de nombreux clients très occupés par leur travail qui nous déposent leur chien le matin pour qu'il passe la journée à la garderie, c'est un peu comme venir à l'école," s'amuse l'associée directrice de Shampooch, Shaheen Shahani. "Les chiens courent partout, se font des amis et rentrent chez eux, fatigués et heureux et c'est parfait pour les propriétaires également," assure-t-elle.

Suites canines

Un autre lieu d'accueil canin a ouvert ses portes au Dubai Investment Park en 2015. Il propose des services cinq étoiles de toilettage, pension, dressage et loisirs et dispose même d'une piscine.

"On a aussi un service d'acheminement et de limousine pour animaux," précise Sean Parker, directeur de My Second Home avant d'ajouter : "Chaque suite canine, qu'elle soit standard ou présidentielle, est équipée d'une webcam pour que les maîtres très inquiets puissent surveiller leur chien pendant qu'il dort la nuit."

Menu pour chiens

Dubaï propose plusieurs hôtels "pet-friendly" où l'on peut séjourner avec son chien. Mais un seul est une œuvre architecture conçue, à l'intérieur comme à l'extérieur, par la regrettée Zaha Hadid. Il s'agit du ME Dubai qui propose un forfait avec panier et accessoires pour chiens, ainsi qu'un menu servi en chambre conçu par le chef exécutif de l'établissement, James Knight-Pacheco. "En tant que chef, je cuisine pour les humains habituellement, donc là, j'ai dû faire de nombreuses recherches pour savoir ce que contiennent les aliments pour animaux de compagnie," reconnaît-il.

"Dans notre menu, il y a toute une série de plats différents : ceux pour chiots, ceux pour chiens et ceux pour chats, mais ils sont toujours à base de protéines et d'un peu de glucides," explique-t-il.

Une même attention aux chiens est accordée dans d'autres restaurants de Dubaï où l'on trouve pour eux, des collations sur-mesure et des lieux de promenade adaptés.