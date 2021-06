Nature, art et loisirs : Dubaï s'adresse aussi aux petits budgets

Dubaï ne se résume pas au glamour et à l'opulence. On y trouve une multitude d'attractions que l'on peut s'offrir à petit budget, en particulier les majestueux monts Hajar à Hatta, propices aux activités de plein air. C'est probablement le décor le plus grandiose que l'on puisse admirer sans dépenser.

Randonnées dans les monts Hajar

Sur place, nous retrouvons une passionnée de trekking, créatrice d'un blog qui présente quelques-uns des meilleurs itinéraires de randonnée dans l'émirat.

"Les montagnes ici sont magnifiques et on trouve des chemins de randonnée et de VTT où l'on peut aller pour explorer ce cadre naturel et faire de l'exercice," fait remarquer Ausra Osipaviciute qui a créé le blog "The Road Reel".

La jeune femme poursuit :"L'ensemble du réseau de sentiers s'étend sur environ 32 km, le plus court fait 1 km. Ces sentiers sont classés par couleur selon le niveau de difficulté, donc on peut commencer par le vert qui est le plus facile, puis progresser jusqu'au noir qui est le plus difficile, les sentiers bleus et rouges étant ceux de niveau intermédiaire," explique-t-elle.

"Mieux vaut démarrer tôt, il faut se lever à 4h du matin pour commencer la randonnée à 6h et même avant, c'est encore mieux parce qu'il fait très vite chaud," conseille-t-elle.

"Côté préparation, la priorité, c'est l'eau : vous devez toujours partir avec une quantité d'eau suffisante : au moins deux litres pour les randonnées les plus courtes et je dirais cinq litres pour les randonnées plus longues, par exemple de 15 km," estime-t-elle.

Les monts Hajar à Hatta sont propices à la randonnée euronews Credit: Dubai

Histoire et art contemporain

Dans cette région, une visite de Hatta s'impose. Son village historique nous plonge dans l'histoire locale en présentant le mode de vie rural qui prévaut ici depuis de nombreux siècles à l'abri du Fort de Hatta.

Après les efforts du matin, nous changeons de rythme et de décor pour découvrir les nombreuses facettes de la scène artistique de Dubaï.

Le centre des arts Jameel dans le quartier d'Al Jaddaf fait partie des institutions de Dubaï dédiées à l'art contemporain qui accueillent des expositions de rang international gratuites tout au long de l'année. Sa directrice Antonia Carver nous fait visiter.

"Au centre des arts Jameel, nous appliquons le principe de l'art accessible à tous," affirme-t-elle. "C'est le musée d'art contemporain de Dubaï et nous proposons des expositions dédiés à un ou plusieurs artistes : nous avons une bibliothèque, des ateliers pour enfants, des échanges entre adultes, nous présentons des films et à l'extérieur, il y a le parc des sculptures et nos jardins d'artistes," détaille-t-elle.

"Ce sont des expositions où les œuvres peuvent être interprétées de différentes manières, donc on invite le public à venir les voir plusieurs fois et tout est gratuit," insiste Antonia Carver.

"Actuellement, nous avons une exposition fantastique "Age of You" sur la manière dont la technologie nous touche en tant qu'humains et nous a transformés en données et dont les artistes considèrent ce nouveau monde," indique-t-elle.

Exposition Age of You au centre des arts Jameel de Dubaï euronews Credit: Dubai

Spectacles de fontaines et fêtes foraines

Dubaï est également célèbre pour ses spectacles de fontaines gratuits. Face au centre des arts Jameel, IMAGINE de Dubai Festival City enchante les spectateurs avec ses jeux d'eau, de musique et de lumière.

Dans le quartier de Downtown Dubai, les fontaines font leur show, un symbole de la ville, tandis que celles récemment installées à The Pointe ont été sacrées les plus grandes du monde.

À la tombée de la nuit, les familles affluent au Global Village, pour profiter de fêtes et de manèges à petit prix et de divertissements gratuits. En dépensant l'équivalent de 5 euros pour le billet d'entrée, puis des sommes modiques pour les activités à l'intérieur, vous accéderez à ce site tentaculaire de 1,6 millions de m² qui propose chaque saison, 42.000 représentations de spectacles et 3500 boutiques.

78 cultures sont représentées dans 26 pavillons. Grâce à ses 300 stands de street food, le Global Village dispose de l'offre la plus vaste de la région pour ce type de cuisine. Parmi les plats à déguster, le traditionnel pain plat émirati appelé "rigag", mais aussi d'appétissants desserts glacés venus d'Asie.

Enfin, les amateurs de sensations fortes peuvent se opter en particulier, pour le manège Slingshot : il promet un fun maximum pour un budget minimum.