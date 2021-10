Les parcours de golf de Dubaï font carton plein

À Dubaï, la saison du golf débute en octobre. Avec 18 sites de classe mondiale facilement accessibles dans l'ensemble des Émirats dont 13 à Dubaï, les golfeurs ont l'embarras du choix. Les parcours qui accueillent des tournois internationaux comme celui appelé Earth au Jumeirah Golf Estates, ainsi que Faldo et Majlis au Emirates Golf Club sont visibles lors des retransmissions télévisées dans le monde entier.

Légendes du golf

"Le Majlis est un parcours très spécial pour de nombreux joueurs," explique Christopher May, PDG de Dubai Golf. "C'est le premier qui a été aménagé en gazon au Moyen-Orient, en 1987 et il a joué un rôle central pour le développement de ce sport dans la région : c'est là qu'a lieu le Dubai Desert Classic chaque année depuis 1988," indique-t-il.

Des légendes tels que Tiger Woods, Rory McIlroy et Stephen Gallacher ont remporté son trophée. Paul Casey, Lucas Herbert, Bryson DeChambeau, Minjee Lee et Nuria Iturrioz figurent parmi les vainqueurs les plus récents.

Duba¨ï est célèbre pour son hôtellerie 5 étoiles et une offre culinaire haut de gamme, ainsi que des décors magnifiques sont au rendez-vous pour les pratiquants et spectateurs.

Tournois internationaux

Le calendrier des compétitions s'ouvre chaque année par le tournoi féminin Omega Dubai Moonlight Classic prévu cette année, le 27 octobre et disputé sur le parcours Faldo.

La saison se poursuit notamment avec le DP World Tour Championship (du 18 au 21 novembre 2021) sur le parcours Earth de Jumeirah Golf Estates, mais le plus grand événement, c'est probablement le Slync.io Dubai Desert Classic (du 27 au 30 janvier 2022) qui se tient sur le parcours Majlis au Emirates Golf Club et fait partie des Rolex Series 2022 avec une dotation de 8 millions de dollars.

Paul Casey à l'Omega Dubai Desert Classic 2021 Ross Kinnaird/2021 Getty Images

Mais vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour profiter des golfs de Dubaï. En dehors des tournois, ils sont ouverts aux joueurs de tout niveau.

"Il y a énormément de bons parcours de golf ici," fait rermarquer Mark Chapleski, vice-président exécutif de Troon International. "La plupart d'entre eux ont été conçus par des golfeurs emblématiques comme Colin Montgomerie, Ernie Els, Ian Baker-Finch, etc. Et il fait tellement beau de novembre à fin avril," renchérit-il. "C'est l'une des meilleures météos au monde à cette période," assure-t-il.

En plus des 18 trous, des options à 9 trous s'offrent aux joueurs comme le Track Meydan Golf et le Trump International Golf Club qui permettent de pratiquer la nuit.

Expériences inédites

Également ouvert jour et nuit, TopGolf est un site d'entraînement inédit : on y joue avec des balles munies d'une puce électronique que l'on envoie sur un green équipé de cibles géantes semblables à celles des fléchettes. Plus votre balle ira loin et se rapprochera du centre d'une cible, plus vous engrangerez de points. Les enfants ont leur espace dédié pour jouer au golf et on y trouve aussi des bars et restaurants.

Les à-côtés sont tout aussi importants que le sport à Dubaï qui dispose d'hôtels de luxe et de restaurants primés proposant une cuisine gourmet, des spas de luxe et des suites donnant sur les parcours de golf. Carine du chef Izu Ani se distingue dans l'offre de restauration par ses touches françaises, de même que le nouvel établissement L'Orangerie dont le décor est inspiré de l'univers de Phileas Fogg. On y sert un "fish and chips" qui consiste en une généreuse cuillerée de caviar servie sur une quenelle de mousse de poisson fumé accompagnée de chips multicolores. De quoi faire du "19ème trou", une étape inoubliable.