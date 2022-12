À l'approche de Noël, les expatriés et la communauté locale de Dubaï se réunissent pour célébrer ensemble les fêtes de fin d'années. Des marchés d'hiver aux illuminations des sapins en passant par Winter City, Noël à Dubaï est une véritable fête !

Marcus Sutton est le directeur général de Zabeel House by Jumeriah The Greens, un hôtel de quartier situé au cœur de la ville. Il explique à Euronews, ce que fait son établissement pour que les clients puissent ressentir l'esprit de Noël : "Pour nous, il est très important d'organiser un événement qui permette à ces personnes de se réunir pour faire la fête ensemble, en particulier pour Noël, car de nombreuses personnes sont loin de leur famille. Avec les illuminations des sapins, nous permettons à nos clients et à nos visiteurs de ressentir ce qu'ils vivent habituellement chez eux."

Avec la fin de la Coupe du Monde 2022, les fan-zones ont été transformées, aujourd’hui il y a des stands proposant des cadeaux originaux et des spécialités de Noël.

Les stands de Noël à Dubaï Euronews

Les pièces de théâtre et spectacles de Noël

Les théâtres et l'opéra de Dubaï accueillent de nombreuses pièces et spectacles comme le célèbre ballet Casse-Noisette.

Elf the Musical est également à Dubaï pour les fêtes de fin d'année, avec un casting venu tout droit du West End de Londres. La pièce basée sur un film a été montée par Paul Taylor-Mills, lauréat d'un Olivier Award.

"Il est évident que lorsque vous adaptez un film à la scène, il y a des différences et cela permet de le rendre encore plus vivant. Il n’y a qu’un seul acte, donc pas d'entracte. Et ce que le film n'a pas, ce sont les incroyables séquences de danse, de magnifiques costumes et une incroyable équipe venus du West End. Pour la plupart, Dubaï est une première", explique Paul Taylor-Mills

À l'approche de la fin de l'année civile, les écoles de la ville ont organisé une multitude d'activités pour les fêtes de fin d'année. Pour Clare Turnbull, directrice de la Royal Grammar School Guildford Dubai, c'est le moment de rassembler parents et élèves pour "s'amuser ensemble".

"Il y a des décorations de Noël partout. Mais nous prenons également soin de dire qu'il s'agit bien évidemment du Pays des merveilles de l'hiver. C’est un évènement totalement inclusif. Nous veillons à ce que les familles d'expatriés, pour qui Noël est un moment important, puissent le fêter au sein de la communauté scolaire et que nous puissions nous amuser ensemble", fait savoir la directrice de l'école.

Winter Wonderland

Winter Wonderland est le principal atout de la saison de Noël à Dubaï et "un incontournable" pour tous ceux qui veulent un vivre un véritable Noël dans le désert.

Les enfants et les grands peuvent rendre visite au Père Noël dans son chalet à côté des pistes et déguster une tasse de chocolat chaud avant de se lancer sur une luge !

Des enfants rendent visite au père Noël à Dubaï Euronews

Winter City

La dernière nouveauté de la saison de Noël à Dubaï est l'Expo 2020, dont le site a été transformé en un merveilleux décor d’hiver.

Winter City regorge d'attractions, d'activités et de magie de Noël. Explorez les marchés. Faites du patin à glace sur le lac gelé et écrivez une lettre au Père Noël avant de passer voir l'homme barbu lui-même ou même la Mère Noël.

La place centrale Al Wasl de l'Expo City de Dubaï a également été transformée en un véritable spectacle festif, avec une projection spéciale de lumières et de musique de Noël.

Avec le partage entre les différentes communautés, les magnifiques décorations et des activités insolites. La ville sait certainement comment célébrer Noël. À la manière de Dubaï.