Attractions ou lieux de détente, les jardins extraordinaires de Dubaï

Les jardins de Dubaï ont de nombreuses fonctions : certains sont conçus pour répondre aux besoins des habitants dans un climat chaud tandis que d'autres sont des attractions à grand spectacle.

Attraction florale emblématique de l'émirat, le Dubai Miracle Garden, situé dans le quartier central de Dubailand, rouvre ses portes chaque automne avec des compositions florales étonnantes créées par ses équipes pendant l'été. Pour sa 11ème année d'existence, ce jardin est prêt à émerveiller les visiteurs jusqu'au printemps, avec un nombre record de fleurs - 150 millions - et de nouvelles installations végétales comme une princesse de la Belle au bois dormant géante suspendue dans les airs devant un château de conte de fées.

Un A380, un ours en peluche et des Schtroumpfs dans un décor de fleurs

Parmi les décors permanents, un A380 recouvert de fleurs, des tunnels de treillis en forme de cœur enveloppés de végétation et un ours en peluche fleuri de 12 mètres de haut au pied duquel de nombreuses demandes en mariage ont été faites.

Dans leur Village dédié, les Schtroumpfs se mettront dans quelques semaines à l'heure de la Coupe du monde de foot en enfilant les maillots des différentes équipes en compétition pour célébrer cet événement qui se déroule pour la première fois dans la région.

"Chaque année, nous modifions une part importante de nos décors dans le jardin pour qu'ils apportent quelque chose de nouveau," assure le créateur et cofondateur du Dubai Miracle Garden, Abdel Naser Rahhal. "Mais cette année, je crois que les principales installations sont les tunnels recouverts de végétation dans lesquels les gens peuvent s'asseoir pour apprécier les compositions. Elles sont divisées en deux groupes principaux : les créations sous licence et nos propres créations," poursuit-il.

"Les nôtres sont issues d'un processus continu : pendant la saison, nous commençons à accumuler des idées et parfois, on est inspiré simplement en voyant un un oiseau qui passe ou en regardant un film," explique-t-il.

Se promener au milieu des papillons ou de lumières étincelantes

Parmi les autres jardins propices à des selfies et posts mémorables, le Dubai Butterfly Garden, situé à côté du Dubai Miracle Garden dans le quartier de Dubailand, dont les dômes abritent des milliers de papillons exotiques.

Sous les dômes du Dubai Butterfly Garden, on peut se promener au milieu des papillons Euronews

Dubaï dispose aussi du Garden in the Sky, une tour d'observation dont la plateforme supérieure bordée d'arbres s'élève à 55 mètres au-dessus de l'ancien site de l'Expo 2020 de Dubaï. Elle offre une vue panoramique sur ce qui est aujourd'hui Expo City Dubai, un lieu d'expériences éducatives et culturelles célébrant l'héritage de l'exposition universelle.

L'une des attractions familiales les plus populaires à Dubaï à la nuit tombée se trouve au parc Zabeel. Le Dubai Garden Glow est un jardin lumineux de plus de 10 millions de lampes LED qui donnent vie à des décors floraux et des animaux géants.

Un poumon vert dans Dubaï

Alors que ces jardins à grand spectacle attirent les foules, les jardins résidentiels offrent aux résidents et aux visiteurs, un refuge vert avec des pistes de jogging, des appareils pour faire de l'exercice, des terrains de sport et des aires de jeux accessibles gratuitement.

"Nous adaptons la conception des parcs et des espaces extérieurs en fonction de la culture locale," précise Annie Baille, architecte paysagiste et directrice associée de Place Dynamix. Par exemple, dans le Parc de l'étang dans le quartier d'Al Barsha, "les gens sortent plus tard le soir, donc l'éclairage est extrêmement important dans ces espaces pour prolonger leur utilisation," fait-elle remarquer.

Les plantations du Parc de l'étang d'Al Barsha sont irriguées grâce à des eaux usées traitées Euronews

"Nous veillons à planter des espèces indigènes comme notre arbre national des Émirats, le khejri, nous utilisons aussi de nombreuses plantes asiatiques qui résistent très bien à ces conditions climatiques," renchérit-elle. "Nous avons des arbres comme le margousier et le flamboyant qui font beaucoup d'ombre avec leurs branches larges et dont les gens qui se promènent ou s'assoient dessous peuvent profiter," dit-elle.

Ce parc fait partie des espaces verts les plus appréciés de Dubaï. Il s'étend sur près de 20 hectares, avec des jardins et un vaste étang doté de jets d'eau et d'une flotte de pédalos en forme de cygnes. Si les jardins sont les poumons d'une ville, celui-ci est l'endroit idéal pour respirer un peu.