Découvrez la gastronomie grecque à travers 6 plats emblématiques

1. Laissez-vous tenter par un mezzé traditionnel

En Grèce, on ne mange pas seulement pour se nourrir mais aussi pour célébrer les grands moments de la vie. Les cuisiniers assidus passent des heures, voire des jours, à perfectionner des recettes transmises de génération en génération, afin de les partager avec leur famille et leurs amis ; et la variété des mets est alléchante. Pourquoi ne choisir qu'un plat quand on peut tous les commander ? Aucun repas grec n'est complet sans un assortiment de petites entrées appelées mezedes, arrosées de mini verres d'ouzo. D’origine turque, (du persan « mazze », qui signifie « goût » ou « collation »), le mezzé est l'une des spécialités les plus conviviales de la gastronomie grecque, offrant une multitude de saveurs complémentaires, du taramasalata salé au tzatziki au yaourt soyeux, à étaler généreusement sur des keftedes, ou boulettes de viande grecques.

2. Réchauffez-vous avec une copieuse magirefta

Vous avez sans doute déjà entendu parler (et dévoré) de la moussaka, mais ce plat à base d'aubergines, de viande hachée et de pommes de terre n'est que la face visible de la gastronomie grecque. Le terme « magirefta » désigne des mets rustiques en cocotte, mijotés pendant plusieurs heures, qui sont un incontournable des tavernes. Les chefs préparent souvent ces plats à l'aube, et laissent les saveurs infuser au fur et à mesure que la marmite refroidit au cours de la journée. Outre la moussaka, les magirefta les plus populaires incluent le stifado, un ragoût de viande sucrée, de tomates et de petits oignons ronds, et le kotopoulo lemonato, une délicieuse recette de poulet au citron et à l'origan. Les végétariens pourront déguster une gemista, un plat de légumes farcis au riz et aux herbes, ou choisir parmi diverses recettes d'orzo sans viande.

© GNTO

3. Un souvlaki sur le pouce

En Grèce, les repas se limitent rarement à trois par jour, et la cuisine de rue est présente dans presque toutes les villes. Ici, l'humble kebab prisé des touristes atteint des sommets gustatifs vertigineux. Le souvlaki, ou « viande sur brochette », est le fast-food préféré des Grecs, bien qu’il soit également offert tranché sur une rôtissoire verticale. Les morceaux de viande grillée sont enveloppés dans une pita garnie d'oignons, de tomates et de tzatziki ; consommé frais, c’est un vrai délice. Fourré d'agneau, de porc ou de poulet, mais aussi de frites, ce wrap est un encas de taille, mais qui se mange sans faim. Qu’il soit grillé sur des braises ardentes ou découpé en fines tranches dans un sandwich, préparez-vous à admirer les paysages un souvlaki à la main.

© GNTO

4. Craquez pour la légèreté de la tyropita

Les Américains ont la tarte à la citrouille, les Britanniques, la tourte au bœuf et aux petits oignons ; en Grèce, c'est la tyropita qui vole la vedette. Constituée de couches de pâte phyllo très fines fourrées d'un mélange d'œuf et de feta, cette collation légère et feuilletée se consomme tout au long de la journée et se décline sous toutes les formes et tailles. Les pâtisseries proposent diverses variantes régionales, allant des poivrons rouges grillés au fromage kasseri. Parmi les autres friands traditionnels qui méritent d'être dégustés, citons la spanakopita, préparée avec des épinards frais et de la feta, et la bougatsa, fourrée de crème pâtissière, généralement servie au petit-déjeuner accompagnée d'un café serré.

© GNTO

5. Découvrez les saveurs de la mer avec la psarosoupa

Comptant 227 îles et près de 15 000 kilomètres de côtes, il n'est pas surprenant que la Grèce soit réputée pour ses fruits de mer. La prise du jour est généralement grillée entière et servie arrosée de citron et d’huile, tandis que les petits poissons comme la blanchaille et les encornets sont légèrement frits. Le poulpe, qui fait fureur dans les restaurants grecs, peut être grillé, mariné ou mijoté dans une sauce au vin. Pour une expérience vraiment unique, essayez la psarosoupa, une soupe à base d’un assortiment de poissons, de pommes de terre et de légumes. Pour être certains de consommer les produits les plus frais, privilégiez les tavernes grecques locales et n'hésitez pas à choisir et à peser vous-même votre repas. Si vous accompagnez vos fruits de mer d'un verre d'alcool, optez pour du retsina, un vin grec traditionnel aromatisé à la résine de pin, très en vogue depuis les années 60.

© GNTO

6. Laissez libre cours à votre gourmandise avec le baklava

Un festin grec ne saurait être complet sans une douceur croustillante, croquante et imbibée de miel, et le baklava répond parfaitement à cette description. Sans doute le dessert le plus emblématique de la Grèce, cette pâtisserie feuilletée est réalisée à partir de pâte phyllo et de noix hachées trempées dans un sirop de miel. Les parfums vont de la crème caillée au chocolat, en passant par la rose, mais vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour un classique baklava à la pistache. Si vous aimez les friandises, ne manquez pas de goûter au kataifi, un plat sirupeux du même type à base de noix grossièrement hachées, parfumées au clou de girofle et à la cannelle moulus, enveloppées dans une pâte croustillante et baignées dans un sirop de citron. Ces deux desserts appartiennent à la famille des syropiasta, qui signifie « trempé dans du sirop », avec d'autres variétés telles que le galaktoboureko, une tarte à la crème pâtissière et au sirop, et le samali, un gâteau de semoule arrosé de sirop de citron et d'eau de rose.