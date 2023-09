La France râpe à nouveau : le Berthaut Epoisses 'Perrière' couronné meilleur fromage au monde

Un fromage traditionnel bourguignon a été couronné vainqueur de la "coupe du monde des fromages".

Le concours international de fromages, connu sous le nom de Mondial Fromage et des Produits Laitiers a couronné le "Meilleur fromage du monde" pour 2023.

Cette année, c'est le Berthaut Epoisses 'Perrière' qui a reçu le titre convoité.

Le fromage d'Époisses, originaire du département bourguignon de la Côte-d'Or et fabriqué à partir de lait de vache, est connu pour sa texture douce et son odeur quelque peu piquante. Il a terminé deuxième lors de la dernière édition du concours en 2021.

La sixième édition du Mondial du Fromage et des Produits Laitiers s'est tenue à Tours (Indre-et-Loire, France) et le jury international, composé de 12 membres et présidé par Stéphane Layani, Président du Marché International de Rungis, a dû choisir parmi quelque 1550 produits du monde entier composés d'au moins 50 % de lait.

Les produits ont été présentés par 200 exposants de 48 pays et n'ont pas été étiquetés afin de garantir une totale impartialité.

La présentation, la coupe, la texture, l'arôme et, bien sûr, le goût des produits ont été examinés par quelque 250 professionnels internationaux.

Le concours du meilleur fromage du monde a lieu tous les deux ans et les lauréats de cette année sont les suivants :

Epoisses AOP (français) Couronne de Touraine (français) Fromager d'Affinois le Fromager (français) Camembert Lait Cru (français) Le Petit Cru Bio (français) Trèfle du Perche (français) Caprinus du Lago (brésilien) Chabichoi du Poitou AOP (français) Le Charolais AOP (français)

Huit fromages sur dix sont des fromages français, ce qui n'était pas le cas lors du précédent classement en février 2023.

En effet, le classement de février 2023 des "100 fromages les mieux notés au monde", établi par le site web alimentaire TasteAtlas, ne comportait pas un seul fromage gaulois dans le Top 10.

Selon ce classement, les premières entrées de la liste pour la France sont le Reblochon et le Comté, qui arrivent respectivement en 13e et 14e position. Ils se classent derrière huit fromages italiens, un mexicain, un portugais, un polonais et un brésilien. Au total, seuls huit fromages français figurent sur la liste des 50 premiers.

Un coup dur pour la France qui compte plus de 1 000 types de fromages différents. Ce nouveau résultat devrait mettre du baume au cœur des Français.