"The Flood", introspection dans la vie d'un réfugié suspect

Wendy est une agente de l'immigration endurcie, qui se voit proposer un dossier d'asile très médiatisé. Elle est réputée pour sa capacité à rejeter rapidement et froidement les demandeurs. Lors de son interrogatoire, elle doit découvrir si Haile ment et s'il a une raison plus pernicieuse de demander l'asile.

Pour l'acteur Ivanno Jeremiah le film avait une résonance très personnelle :

_ "Mes parents viennent respectivement d'Ouganda et du Rwanda. Ces pays ont eu une histoire troublée, une histoire qui est venue à moi facilement, donc pour moi en tant qu'artiste c’était une occasion d’être un porte-parole. "_

On suit Haile dans son périple périlleux de 5000 kilomètres, au-delà des océans, des frontières et au cœur de la jungle de Calais, pour enfin trouver réconfort et sécurité au Royaume-Uni ...

_ "Nous voulions dresser un portrait complet car, vous savez, l'histoire ne commence pas et ne se termine pas par un réfugié, explique Anthony Woodley. Des personnes sont impliquées : les chauffeurs routiers, la police française, les agents de l'immigration. C'est une très grande histoire qui s'étend à travers la moitié du monde "._

"The Flood" est sur les écrans britanniques et irlandais dès ce 21 juin, au lendemain de la journée mondiale du réfugié.