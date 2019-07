Les espoirs des partisans de Nouvelle démocratie

Kyriakos Mitsotakis a promis de leur rendre leur fierté, et les partisans de Nouvelle Démocratie veulent y croire après des années d'austérité. Devant le siège du parti de droite, dans la banlieue sud d'Athènes, réactions à chaud de la porte-parole de Nouvelle démocratie Sofia Zacharaki :

"Je suis satisfaite, parce que nous avons fait un immense effort pendant 3 ans et demi, et c'est un succès. Personnellement, je voudrais remercier non seulement ceux qui ont travaillé de l'intérieur, mais aussi tous les Grecs qui ont transmis ce message, à savoir qu'un changement politique était nécessaire."

Trois ans après avoir pris les rênes de Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, est perçu comme un réformateur, proche des milieux d'affaires, et il a promis d'être la hauteur de leurs espoirs :

"J'ai cru en Mitsotakis dès la minute où il a décidé de se présenter à la présidence de Nouvelle démocratie. Je crois que c'est lui qui peut réformer la Grèce comme il a réformé le parti nouvelle démocratie."

"Je crois que c'est une grande victoire, après quatre ans et demi de souffrance pour le peuple grec et de dérive institutionnelle. Il est temps de restaurer complètement la démocratie et de prendre une nouvelle voie pour l'avenir de notre pays..."

Et Nicole Droyga du bureau d'Euronews à Athènes de conclure : "Les partisans de Nouvelle démocratie ont attendu d'être certains des résultats pour commencer à célébrer la victoire. Et même à ce moment-là, ils étaient plus dans la retenue que prévu. Ils semblent être sur la même longueur d'onde que Kyriakos Mitsotakis qui essaie de montrer que sa priorité est de se mettre au travail et de traiter toutes les questions importantes."