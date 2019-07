"The father" meilleur film au festival de Karlovy Vary

Le film "The father" est sorti grand vainqueur du Festival international de Karlovy Vary en République Tchèque. Ce drame bulgare et grec a reçu ce week-end le prix du meilleur film lors de la soirée de clôture de la 54e édition du festival.

Dans cette comédie dramatique, un père de famille qui vient de perdre son épouse pense que cette dernière utilise son téléphone pour l’appeler depuis l’au-delà. Il fait alors appel aux services d’un médium pour essayer d’entrer en contact avec elle. Son fils, incapable de le raisonner va devoir le suivre dans un road trip en terre bulgare.

"Nous sommes très heureux de ce prix, on est très surpris et sans voix. J'étais ici il y a quinze ans pour faire mes premiers pas dans le monde du cinéma et aujourd'hui on reçoit ce prix, on est ravis", a déclaré Petar Valchanov, co-réalisateur de "The father".

L'actrice américaine Patricia Clarkson a reçu quant à elle un Globe de cristal "pour sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial". Patricia Clarkson est connue pour ses rôles dans Les Incorruptibles, La Ligne verte ou encore dans la série House of Cards.