L'entrepreneuriat européen aux confins de l'univers

Dans cette édition de Business Planet, nous partons explorer les immenses possibilités dont les start-up et entreprises innovantes disposent dans le secteur de l'aérospatiale européen, en pleine croissance. Un secteur que l'Union européenne considère comme stratégique.

Jadis réservé aux Etats, les avancées technologiques dans le domaine de l'espace sont désormais menées par des entreprises privées et sont devenues beaucoup plus accessibles pour les esprits entrepreneurs. Les innovations qui en découlent offrent ainsi des opportunités infinies pour développer de nouvelles technologies et de nouveaux services pour les consommateurs.

Soutenir l'industrie aérospatiale européenne

Nous sommes partis à la rencontre d'une entreprise basée à Varsovie, en Pologne. Son nom : PIAP Space.

Lancée en 2017, elle tire profit de l'expansion de l'industrie aérospatiale en Europe. PIAP Space développe des systèmes robotiques avancés et des véhicules d'exploration spatiale, comme cette rover, qui atteint déjà sa vitesse maximale autorisée "sans permis". L'entreprise développe aussi des pinces pour la mise en orbite de satellites lors de missions.

Membre de la plateforme de recherche européenne PERASPERA, l'entreprise a obtenu des subventions de la part du programme de l'Union européenne intitulé Horizon 2020.

_"Le soutien de l'Union européenne est vraiment vital pour notre entreprise",_explique Mateusz Wolski, directeur général de PIAP Space. "Cela nous a permis de commencer à développer ces pinces pour faciliter la mise en orbite de satellites et pour constituer un réseau avec plusieurs entreprises européennes du secteur aérospatial".

Un secteur stratégique pour innover

PIAP Space ne représente qu'une petite partie seulement du secteur de l'aérospatial. En pleine croissance, celui-ci contribue à l'économie européenne à hauteur de 6 à 9% et emploie déjà près de 250 000 personnes, selon les chiffres de la Commission. Elle constitue _"la deuxième plus grande industrie spatiale au monde"_.

Les programmes européens Copernicus, Galileo et EGNOS (Service Complémentaire Européen de Navigation par Satellites Géostationnaires) délivrent déjà des données et des services qui bénéficient à des dizaines de millions de personnes chaque jour.

Par exemple, grâce aux données satellite de Galileo et EGNOS, le système d'alerte "e-call" intégré aux nouveaux modèles de véhicules automobiles, vise à réduire le temps de réaction des secours en cas d'accident de la route.

Ce secteur est considéré comme indispensable par la Commission européenne pour innover et créer des emplois dans le domaine des nouvelles technologies.

Nous avons interrogé Tomasz Husak, chef de cabinet auprès de Elżbieta Bieńkowska, commissaire européenne au marché intérieur, à l'industrie, à l'entrepreneuriat et aux PME.

“Qui pourrait imaginer aujourd'hui nos vies sans la navigation satellite ou l'observation de notre planète ?", explique Tomasz Husak. "Aujourd'hui nous pouvons commander des vélos via des applications, nous pouvons aussi recevoir des données très précises de l'espace. __L'Europe offre alors des canaux de communication, des données aux entreprises qui innovent. Cela permet ainsi d'accroître le marché des satellites, des logiciels et des lancements spatiaux."

En plus de s'attaquer à des enjeux cruciaux pour notre avenir, tel que le réchauffement climatique, la Commission européenne assure vouloir maintenir et renforcer sa position dans ce domaine, au niveau mondial.

"Aucun Etat membre ne peut investir autant en étant seul." Tomasz Husak Chef de cabinet auprès de Elżbieta Bieńkowska, commissaire européenne pour le marché intérieur

_“L'Europe est une puissance mondiale et entend le rester", ajoute Tomasz Husak. "Au cours des sept dernières années, nous avons investi plus de 12 milliards d'euros dans le secteur aérospatial et nous voulons investir 16 autres milliards d'euros dans le futur. _Aucun Etat membre ne peut investir autant en étant seul. Nous souhaitons continuer à créer de nouveaux programmes, car nous aurons à faire face à de nouvelles réalités. Pour faire simple, nous voulons créer une grande plateforme pour l'innovation en Europe".

Pourquoi le secteur aérospatial européen est-il si stratégique ?

• Les technologies spatiales, ainsi que les services et les données qui en découlent, jouent un rôle central dans le quotidien de millions de personnes et tiennent une place stratégique en Europe.

• L'Europe a développé une industrie aérospatiale forte et ses programmes européens - Copernicus, EGNOS et Galileo - délivrent déjà des services qui bénéficient à des millions de consommateurs.

• L'industrie aérospatiale européenne emploi déjà 230 000 personnes et représentait en 2017 un marché de 53 à 62 milliards d'euros. Les services spatiaux contribuent à l'économie européenne à hauteur de 6 à 9%.

