Bear's Den et sa folk intime en tournée

Ils sont barbus, ils ont des têtes de nounours sympa, ils sont un peu hipster, et ils jouent de la folk alternative plutôt bien foutue. Bears's Den est en train de rafler la mise ! Les Londoniens viennent de sortir un nouvel album et c'est en tournée avec Neil Young, en toute simplicité, qu'ils sont partis le présenter.

"Ouais c'était fou, raconte Andrew Davie. C'est comme un de nos héros. Alors le voir tous les soirs c'était juste dingue. Il a fait tellement de tubes et il n'a même pas de setlist. Personne ne sait ce qui va se passer. Et, je sais pas, c'était vraiment très inspirant. "

Avec leur nouvel album, intitulé So that You Might Hear Me, Bear's Den continue dans leur veine de folk douce et intime, avec un peu plus de claviers cette fois.

"Avoir un nouvel album, c'est tellement cool et ça insuffle beaucoup de vie dans notre live. Nous en sommes vraiment fiers et c'est très nouveau pour nous - il y a beaucoup de nouveaux éléments, comme Kev qui joue beaucoup plus de piano et quelques idées électroniques en plus, alors oui, on essaye encore un peu de trouver comment jouer tout ça sur scène, mais c'est vraiment cool".

Une seule date en France cet été, le 3 août au festival Rock en Stock.