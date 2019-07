"Fast and Furious" : sortie d'un nouveau film issu de la saga

Voici la bande annonce du premier spin-off de la saga "Fast and Furious", un long métrage intitulé "Hobbs and Shaw". Ces deux personnages sont interprétés par Dwayne Johnson et Jason Statham.

Dwayne Johnson et Jason Statham font équipe

Pour la première fois, ils doivent faire équipe. Leur objectif : lutter contre un ennemi commun génétiquement modifié.

Ce mercredi, l'équipe du tournage a présenté le film à Londres. Presque tous les acteurs étaient présents, sauf Dwayne Johnson.

"Dwayne ? Il est à Hawaï, nous faisons des voyages d'affaires en même temps, a plaisanté Jason Statham. Nous, c'est plus glamour, nous sommes en ville. Et vous savez, au moins 80% des acteurs principaux du film sont britanniques. Nous sommes très fiers de cela."

Sur le tapis rouge était aussi présente Vanessa Kirby. Dans le film, elle joue un agent du MI6. Un rôle très physique. "Je n'aurais jamais du cru faire ça, explique l'actrice. On souffre mais il faut continuer jusqu'à la 20e prise. Vous êtes si fatiguée le lendemain matin, mais vous devez vous réveiller, c'est très difficile."

Également présente à la première, Helen Mirren. Elle joue la mère de Jason Statham, pour son plus grand bonheur : "La distribution du film est incroyable, vous les connaissez, il n'y a que des gens adorables, même si on peut croire que ce sont des durs. Et vous savez, ils sont incroyablement professionnels."

"I am black Superman"

Dans le spin-off, Idris Elba prononce cette phrase "I am black Superman" ("Je suis le Superman noir"). Une citation qui a fait sensation.

"Cette phrase, c'était de l'improvisation au milieu d'un monologue que je faisais, raconte Idris Elba. Et elle a été intégrée au film. Je suis ravi que tout le monde l'ait aimée mais aucun film avec un superman noir n'est prévu".

Aux commandes du film, le réalisateur David Leitch, habitués des films d'actions. Ce blockbuster long de deux heures sortira sur grand écran en France le 7 août prochain.