"Kaiser Franck" accueilli comme une rock star à Florence

Nouvelle étape dans la carrière de Franck Ribéry. L'ex-international français a quitté le Bayern Munich cet été, et ce mercredi, il est arrivé en rock star en Italie où il devrait s'engager pour 2 ans avec la Fiorentina. Des centaines de tifosi l'attendaient sur le tarmac.

À peine descendu de l'avion, il n'a pas tardé à revêtir ses nouvelles couleurs et à s'exprimer, dans un italien quasi-parfait : "Je suis heureux d'être ici et d'être avec ma famille. Alors faisons quelque chose d'intéressant tous ensemble. J'ai parlé pendant une semaine avec la Fiorentina, j'ai parlé aussi avec Luca Toni (son ex-coéquipier au Bayern, passé par Florence). Il m'a dit que la Fiorentina était un grand club et que la ville était belle".

Jeudi soir, "Kaiser Franck" sera présenté aux supporteurs du club dans le stadeArtemio-Franchi.

Douze ans, 23 titres, 427 matchs et 125 buts plus tard, Franck Ribéry quitte le Bayern Munich en héros. Avec neuf sacres de champion d'Allemagne, il est même devenu, en mai dernier, le joueur le plus titré de l'histoire de la Bundesliga.