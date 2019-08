Fin du mercato en Angleterre, l'heure est au bilan

Le mercato vient de fermer ses portes en Angleterre. Pour la première fois, les clubs ont dû clôturer leurs transferts avant le début la compétition. De quoi, peut-être, permettre plus d’équité entre les équipes. Mais ça devrait encore bouger ailleurs. Le mercato italien ferme le 25 août. Il se clôture le 2 septembre prochain en France, en Allemagne et en Espagne.

Il est donc l’heure de faire un petit bilan du mercato avant le début des championnats. La Ligue 1 et la Premier League reprennent leurs droits ce soir. La Bundesliga et la Liga seront de retour le 16 août. Il faudra patienter un peu plus longtemps pour la Serie A (24 août).

Les plus gros transferts

Les clubs espagnols sont les plus dépensiers avec les arrivées de João Félix à l’Atéltico (126 millions d’euros), d'Antoine Griezmannà Barcelone (120 millions) et d’Eden Hazard au Real Madrid (100 millions). Les trois plus onéreux de l'été pour le moment.

João Felix Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

Angleterre

Arsenal s’est également bien renforcé. Nicolas Pépé, Kieran Tierney, David Luiz et Ceballos en prêt sont arrivés. Le club a dépensé 152 millions d'euros cet été. Les départs sont nombreux. Cinquante millions rentrent dans les caisses des Gunners : Alex Iwobi à Everton, Laurent Koscielny à Bordeaux et David Ospina à Naples.

Tottenham peut se vanter d’un bon mercato. Sans trop changer son effectif et surtout sans faire de bruit, les Spurs enregistrent les arrivées de Tanguy Ndombélé, de Ryan Sessegnon et de Giovani Lo Celso. Du côté des départs, Kieran Trippier prend la route de l'Atéltico et Llorente devient libre. Quatre-vingt-trois millions d’euros de balance négative.

Manchester City est aussi dans le rouge (moins 98 millions sur l'ensemble du mercato). Rodri, João Cancelo, Angeliño viennent renforcer les rangs mancuniens. Dans l’autre sens, Danilo, Douglas Costa, Fabian Delph et Vincent Komapny quittent les champions en titre.

Dans la capitale, Chelsea n’enregistre qu’une seule arrivée, celle de Mateo Kovacic. C'est en revanche une pluie de départs : Eden Hazard, Ola Aina, Tomas Kalas, David Luis, Gary Cahill, Gonzalo Higuain. Ce qui risque d'inquiéter les supporteurs avant l’entame de cette nouvelle saison.

Mateo Kovacic REUTERS/Leonhard Foeger

Liverpool n’a pas été gourmand. Outre Adrián qui arrive libre, le club n’a signé que Sepp van der Berg. Peu dépensiers, mais vendeurs, les Liverpuldiens : Danny Ings, Simon Mignolet et Daniel Sturridge ne porteront plus les couleurs du club.

Enfin, le sixième club du « Big 6 », Manchester United. Romelu Lukaku est maintenant un joueur de l’Inter. Et c’est tout pour les départs. Harry Maguire, Wan Bissaka et Daniel James font le chemin inverse.

Les rumeurs

Paul Pogba REUTERS/Feline Lim

Longtemps annoncé partant, Paul Pogba ne devrait pas quitter Manchester United. Marca explique qu’un départ semble maintenant improbable puisque le club anglais n’a pas recruté de milieu de terrain.

Le Brésilien Neymar veut toujours quitter le PSG. Partira ? Partira pas ? Si départ, Barcelone ou Real ? Ces derniers auraient offert 120 millions en plus de Luka Modric au PSG pour enrôler le brésilien. Immédiatement démenti par les proches du Croate. Barcelone contre-attaque, selon Sport : « Le Barça demande (à Neymar) qu’il freine son transfert au Real et qu’il se positionne en vue d’un retour au Camp Nou ». Nous ne sommes pas plus avancés donc. Ne reste qu’à attendre.

Christian Eriksen REUTERS/Michael Dalder

Christian Eriksen avait fait savoir ses envies d’ailleurs. À l’instar de Pogba, il devrait rester à Tottenham. Mais la récente arrivée de Lo Celso à Londres pourrait remettre en cause le futur du Danois.

Paulo Dybala pourrait quitter la Juventus. Annoncé en Angleterre, cette solution est maintenant enterrée. Le PSG pourrait, cependant essayer de l’enrôler. Lui, serait intéressé par le projet parisien. Et plusieurs sources en Italie confirment que la Juventus ne ferme pas la porte à son départ. Affaire à suivre.

Quid de Gareth Bale ? Longtemps annoncé en Chine, le mercato est maintenant fermé là-bas. Indésirable à Madrid, il ne rentrerait plus dans les plans de son coach, Zinédine Zidane, qui le pousserait vers la sortie.

Robert Lewandowski REUTERS/Michael Dalder

La fin de l’été sera chaud au Bayern Munich. Avec les départs de Franck Ribéry et Arjen Robben, il faut maintenant les remplacer. Robert Lewandowski aurait même demandé trois joueurs pour compenser les pertes. Leroy Sané ? Sa lourde blessure aurait refroidi les ardeurs des dirigeants bavarois.