Une voix et des cordes : un duo franco-allemand sur la scène de Bucarest

La soprano allemande Diana Damrau et le harpiste français Xavier de Maistre forment un duo franco-allemand étonnant, sur la scène du festival Enescou de Bucarest. Rencontre.

Elle a le coffre, lui a les cordes. Elle est originaire de Bavière, en Allemagne, lui de Toulon, dans le sud de la France. L'une des plus grandes sopranos au monde Diana Damrau et le harpiste Xavier de Maistre forment sur la scène du festival de musique George Enescu à Bucarest, en Roumanie, un duo de contrastes...

La puissance d'une voix, qui s'entremêle à la douceur de l'instrument (à écouter dans la vidéo ci-dessus).

"La configuration dans mon esprit est différente", explique Diana Damrau, au micro du journaliste culture d'Euronews, Wolfgang Spindler. "Et la harpe offre de grandes possibilités, mais elle peut aussi se transformer en ouragan, c'est merveilleux", ajoute-t-elle.

"J'ai toujours été fasciné par ce répertoire et je trouve que chaque chanson est une miniature, et on doit recréer un monde spécial, tout un univers sonore. Et c'est vrai que j'essaie d'avoir une palette sonore la plus étendue avec la harpe. Et jouer avec Diana est un privilège", explique pour sa part Xavier de Maistre.

Le harpiste fait preuve d'une incroyable maîtrise. "Ces pédales que j'ai, c'est pour changer les tonalités", nous montre-t-il. "Donc il faut imaginer que je fais toutes les touches noires d'un piano avec les pieds, et donc si vous appuyez sur une mauvaise pédale, vous êtes complètement sortis de la tonalité et c'est la catastrophe."

Mais leur sens de l'adaptation artistique est aiguisé. Diana Damrau est habituée à passer d'un répertoire à l'autre, de l'italien à l'allemand, tandis que Xavier de Maistre aime expérimenter d'autres types d'influences, telles que la musique espagnole.

Des différences, des dissonances, mais sans fausse note.