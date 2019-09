En Hongrie, retour sur le concours du meilleur... fossoyeur

À vos pelles, prêts, creusez ! Pour populariser une profession qui peine à recruter, le responsable d'un cimetière de la ville hongroise de Szekesfehervar a eu l'idée d'organiser une compétition récompensant les fossoyeurs à la fois les plus rapides, mais aussi les plus soigneux. 18 équipes composées de deux personnes se sont affrontées récemment. Objectif : creuser une fosse de 80 centimètres de large, sur 200 cm de long et 160 cm de profondeur, puis la refermer, le tout le plus vite possible. Comme tous les concurrents y sont parvenus en moins d'une heure, la victoire s'est donc jouée sur les détails de finition. Originaire de Tata, le binôme gagnant est reparti avec une coupe et 50 mille forints, soit l'équivalent de 150 euros.