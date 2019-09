"Deux moi", un portrait des trentenaires d'aujourd'hui, seuls et perdus

Le nouveau film de Cédric Klapisch vient de sortir sur les écrans français, l'histoire de deux jeunes trentenaires qui vivent côte à côte à Paris, dans leur solitude, sans savoir qu'ils sont faits l'un pour l'autre.

Nous avons rencontré le réalisateur qui nous parle de ses thématiques de prédilection.

_ "J'ai l'impression que le thème qui m'intéresse, explique Cédric Klapisch, c'est beaucoup le rapport d'un individu avec un groupe, c'est comment on s'associe aux autres, comment on fabrique du lien, et que ça, c'est presque la thématique urbaine... C'est ce qui est intéressant dans une ville, c'est très chaotique, mais cela pose la question de comment on se rassemble, comment on habite les uns à côté des autres ?"_

Deux moi est un film urbain et romantique, avec deux jeunes acteurs à suivre, Ana Girardot et François Civil, entouré par François Berléand ou Camille Cottin.

_ "J'essaye d'être au plus prêt de l'émotion, ajoute Cédric Klapisch, et ça c'est vrai à la fois sur la comédie et à la fois sur ce qui fait pleurer, c'est-à-dire pour moi, il faut qu'il y ait une intensité dans le drame comme dans la comédie, et quand je disais être au plus près de l'émotion, c'est ça, aller loin dans les sentiments humains ou ce qui provoque des émotions."_

Cédric Klapish signe à nouveau un film réussi et joyeux sur l'air du temps et la jeunesse. Le film est sur les écrans depuis le 11 septembre.