Une exposition présente "Game of Thrones" sous le prisme d'une tapisserie

L'année dernière, en Irlande du Nord 1 visiteur sur 6 venait parce qu'il avait un intérêt pour "Game of Thrones",. Les visites des sites de tournage ont rapporté plus de 50 millions de livres, près de 60 millions d'euros pour l'économie d'Irlande du Nord. Quand les gens pensent au "Seigneur des Anneaux", ils l'associent souvent à la Nouvelle-Zélande et le dernier film de cette série est sorti il y a 16 ans, et pourtant il continue de faire du tourisme en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Nous croyons que "Game of Trones" aura le même effet sur le tourisme en Irlande du Nord.