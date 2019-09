Oscars : le Kosovo espère présenter un film retraçant les traumatismes de guerre

"Zana", le premier long-métrage d'Antoneta Kastrati a été soumis par le Kosovo pour les prochains Oscars.

L'histoire est celle d'une femme albanaise qui vit avec son mari et sa belle-mère lors de la guerre civile en ex-Yougoslavie, Lume perd son enfant et se voit hantée par des terreurs nocturnes et n'arrive pas à tomber enceinte.

Antoneta Kastrati, la réalisatrice du film, explique le choix de cette thématique "C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est fictif, mais c'est le résultat de mon expérience pendant la guerre. J'étais adolescente quand j'ai perdu ma mère et ma sœur. Elles ont toutes deux tuées. Je voulais vraiment examiner les effets à long terme de la guerre et m'inspirer de mon expérience des traumatismes et des cauchemars."

Désespérée d'avoir un enfant, elle et sa famille abandonnent la médecine moderne et se tournent vers un guérisseur traditionnel pour obtenir de l'aide, où Lume subit des rituels et des exorcismes.

D'après Antoneta Kastrati :"Beaucoup de gens croient encore en la magie noire, ils aiment l'utiliser comme méthode alternative, ou méthode de guérison. Beaucoup de femmes, de jeunes femmes et de jeunes mariées sont alors envoyées chez ces guérisseurs magiques. C'est donc l'autre aspect de mon film que je voulais vraiment expérimenter".

La réalisation du film a demandé un tel investissement émotionnel de la part de la réalisatrice comme des acteurs. Adriana Matoshi, rôle principal de ce long-métrage : "Ce n'était pas une partie facile, je le vivais à 100%, et après la plupart des scènes, j'avais mal à la tête parce que je devais donner le maximum".

Le film a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto et a été très bien accueilli par la critique. "Zana" est la sixième candidature du Kosovo aux Oscars depuis 2014 ; mais le pays n'a, jusqu'ici, pas encore obtenu de nomination.

La 92e cérémonie de remise des Oscars aura lieu le 9 février.