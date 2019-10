Financer le pacte environnemental de l’UE

C'est une image peu courante au sein du Parlement européen, une manifestation dans les couloirs de l'institution. Ils étaient plusieurs dizaines pour réclamer une politique climatique plus ambitieuse. Invités lors d'une conférence sur le pacte environnemental, les manifestants ont réclamé des mesures rapidement.

L'objectif de la rencontre était d'évaluer les solutions et les moyens qu'il faut allouer dans le cadre du budget européen pour réaliser efficacement le pacte environnemental promis par la future présidente de la Commission européenne. "Le nerf de la guerre, c'est l'argent. La Cour des comptes européenne dit que c'est trop facile d'être d'accord sur l'objectif en 2050, de la neutralité, tout le monde est d'accord, à part Trump et Bolsonaro, la question est de savoir dès l'année prochaine, quel argent on met pour isoler les maisons, pour développer le transport en commun, pour changer le modèle agricole", insiste l’eurodéputé socialiste Pierre Larrouturou.

A la tête de la prochaine Commission européenne, Ursula von der Leyen, entend faire du climat la priorité de son action. Les investissements nécessaires sont évalués à plus de 1 000 milliards d'euros par an. Or pour le moment l'Allemande n'évoque qu'un dixième de ce montant.