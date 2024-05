Hongrie : Xi Jinping clôture sa tournée européenne

Par Euronews

La coopération économique était au coeur de cette visite, qualifiée “d’historique” par Budapest, qui a annoncé la signature de plusieurs accords avec Pékin.

Après Paris et Belgrade, Xi Jinping est en visite à Budapest. Le président chinois a été accueilli en grande pompe par le président hongrois dans sa résidence officielle, le palais Sandor.

Et lors d’une conférence de presse, le Premier ministre Viktor Orban a abordé un sujet épineux : la guerre en Ukraine.

"Il faut plutôt s'efforcer d'instaurer la paix. Notre voix, la voix de la Hongrie en Europe, est la seule voix. L'Europe est aujourd'hui du côté de la guerre. La seule exception, c'est la Hongrie, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers de paix et qui soutient tous les efforts internationaux en faveur de la paix, y compris l'initiative de paix chinoise présentée par le président Xi Jinping", a déclaré le Premier ministre hongrois.

Ces derniers temps, les relations entre la Chine et l’Union européenne sont marquées par des tensions commerciales. Mais Xi Jinping a tenu à rappeler l’importance du partenariat entre son pays et de l’UE.

"La Chine attache une grande importance au partenariat stratégique global Chine-UE et estime que l'Europe est un centre important dans le monde multipolaire et un partenaire important dans la promotion de la modernisation à la chinoise. La Chine aide la Hongrie à jouer un rôle plus important au sein de l'UE et à promouvoir les relations entre la Chine et l'UE en vue d'un développement nouveau et plus important", a-t-il déclaré.

Avec cette visite en Hongrie, dont la Chine est le principal investisseur économique en 2023, le président Xi Jinping clôture sa tournée européenne.