La mode est au régime alimentaire qui exclut la viande, voire qui n'intègre que des végétaux. Au Royaume-Uni, le nombre de végétaliens a quadruplé entre 2014 et 2018. Les fast-foods proposent même des alternatives végétales à la viande.

À Dubaï, un établissement qui se targue d'être le plus grand restaurant végétalien au monde vient d'ouvrir ses portes. Nous allons goûter quelques-uns de ses plats à la carte.

Fondatrice de ce restaurant baptisé Veganity, Sky Sommers veut apporter la preuve qu'un régime à base de plantes n'est pas nécessairement synonyme de sacrifice.

Sur la carte de son établissement, on découvre plus de 200 plats d'une incroyable diversité. "Mon plat préféré, c'est la molokhia," précise Sky Sommers.

"C'est un plat arabe : c'est le nom de feuilles vertes qui ressemblent à des épinards," dit-elle avant d'expliquer sa recette : "Donc vous mettez simplement de l'huile d'olive, des oignons, de l'ail et de la coriandre : c'est ce qui donne du peps. Vous prenez de la purée de tomates, du vinaigre blanc et du bouillon de légumes et on ajoute tout cela à la première préparation : on verse la purée de tomates... On porte à ébullition pour que cela rende un peu et que cela épaississe," poursuit la chef. "Ensuite, on prend un mixeur à main et on mixe le tout. Quand c'est bien mixé, c'est prêt. C'est ça, la molokhia : c'est rapide et facile !" assure-t-elle.

Substitut de poulet

Nous goûtons le menu aux côtés de la chef végétalienne Emily Rostock.

Sky Sommers nous décrit ce qui se trouve sur la table : "Il y a ce qu'on vient de préparer - la molokhia - et j'y ai ajouté mon alternative végétalienne au poulet que je réalise à partir de champignons et de protéines de pois."

"Ce substitut se présente sous la forme d'une pâte que l'on découpe en petits morceaux de la taille d'un pop corn," précise-t-elle.

Emily Rostock interroge Sky Sommers : "Un peu plus tôt, vous avez réalisé une alternative à la viande à base de protéines TVP selon l'acronyme anglais. De quoi s'agit-il exactement ?"

_"Ce sont des protéines de soja texturées, cela ressemble à de la viande hachée, mais en réalité, c'est un substitut vraiment sain,"_ affirme son interlocutrice.

Nous questionnons Sky Sommers sur ce qui l'a amenée à opter pour le végétalisme. "J'avais toujours cru être en bonne santé et avoir un régime convenable avec mon poulet grillé et mes légumes vapeur," raconte-t-elle.

"Mais à un moment donné, il se trouve que j'étais de plus en plus malade et j'ai décidé de me soigner et c'est ce que j'ai fait en l'espace de trois - quatre mois [ndlr : en changeant son alimentation]," dit-elle.

"La version vegan du Big Mac"

Le plat qui nous a réellement surpris, c'est le Vegan beef burger de Sky Sommers, du burger lui-même jusqu'au fromage. "C'est la nouvelle génération de burger, la version vegan du Big Mac," s'amuse la chef.

Nous interrogeons Sky Sommers sur le fromage végétal qu'elle utilise dans sa recette. Elle nous explique qu'il est à base de noix : "Il faut s'assurer d'avoir les bonnes noix : les noix de cajou ont vraiment un goût qui rappelle la noisette ; quant aux noix du Brésil, je trouve qu'elles ont un goût neutre et le gras qu'elles renferment apportent de la richesse," précise-t-elle.

À la dégustation, les saveurs sont succulentes et étonnantes. La texture est exactement comme la viande. "Je n'aurais jamais pensé qu'il n'y avait pas de viande à l'intérieur," reconnaît notre journaliste. "Mission accomplie," se félicite Sky Sommers.

La recette de Laham Ajeen

Préparation du mélange "Laham" :

4 tomates coupées en gros morceaux

2 oignons coupés en dés

8 gousses d'ail coupées en dés

1 bouquet de persil qui a été haché

1 poivron rouge coupé en petits dés

1 poivron vert coupé en petits dés

250 g de préparation hachée de protéines de soja texturées

Cuire le tout avec 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive pendant environ 10 min, puis ajouter les épices ci-dessous jusqu'à ce que tout soit bien mélangé.

4 cuillères à soupe de paprika

4 cuillères à soupe de mélange de sept épices

2 cuillères à soupe d'ail en poudre

1 cuillère à soupe de sauce Vegan Worcester

4 cuillères à soupe de purée de tomates

1 tasse de bouillon de légumes

Laisser mariner pendant 1 heure en remuant toutes les 15 minutes jusqu'à dissolution de tous les liquides. Servir avec une demi-tranche de citron

Préparation de la pâte :

5 tasses de farine au choix

2 tasses d'eau

Une pincée de sel

Tamiser la farine dans un bol. Ajouter le sel ; puis, l'eau petit à petit tout en mélangeant la pâte, couvrir et laisser reposer pendant 30 min dans un endroit frais ; puis, rouler sur une surface propre et laisser reposer 5 min. Couper la pâte en boules de 3 pouces et rouler la pâte à la forme désirée sur un plateau recouvert de papier sulfurisé. Ajouter le mélange "Laham" sur le dessus, puis placez-le dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 min.