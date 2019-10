Incendie près de la maison de LeBron James à Los Angeles

Un nouvel incendie a éclaté dans les quartiers chics de Los Angeles, menaçant le célèbre musée Getty. Des stars ont dû être évacuées parmi des milliers d'autres habitants.

Dimanche, le gouverneur Gavin Newsom avait placé toute la Californie en état d'urgence. Le feu de broussailles "très agressif" selon les secours s'est déclenché lundi aux portes du quartier de Bel Air.

Et plusieurs milliers de personnes ont été réveillées au beau milieu de la nuit par des alertes envoyées via les téléphones mobiles, leur demandant de préparer leurs affaires et d'évacuer au plus vite.

C'était le cas d'Arnold Schwarzenegger, l'ancien gouverneur de Californie, ou encore de LeBron James, basketteur star des Lakers.

L'incendie a également entraîné la fermeture du musée Getty et de plusieurs écoles des environs par mesure de sécurité.

Poussé par des vents forts, le "Getty Fire" avait brûlé plus de 240 hectares lundi après-midi et contraint à la fermeture l'une des autoroutes les plus fréquentées de la mégalopole californienne, selon les pompiers de Los Angeles, qui ont déployé 1100 hommes et femmes pour combattre le brasier.

Ce week-end, 180 000 habitants du comté de Sonoma, au nord de San Francisco, connu pour ses vins, ont été aussi sommées d'évacuer en raison de l'incendie Kincade.