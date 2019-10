Giuseppe Millaci & Vogue Trio : du jazz franco-italo-belge

Giuseppe Millaci & Vogue Trio est un groupe de jazz, rassemblant trois musiciens : Giuseppe Millaci, contrebassiste italo-belge, Amaury Faye, pianiste français et Lionel Beuvens, batteur belge.

Ce trio vient de sortir un nouvel album ("The Endless Way" - Hypnote Records), il s'est produit sur la scène du festival de jazz de Bakou, en Azerbaïdjan. C'est là qu'euronews les a rencontrés.

Giuseppe Millaci, contrebassiste italo-belge :

"On a un répertoire assez varié. On reprend des chansons brésiliennes, italiennes et des standards... Mais ce qu'on essaye de faire, c'est garder le même esprit sur tous les différents styles."

Lionel Beuvens, batteur belge :

"Je pense chacun amène une couleur différente au projet. Et c'est cela qui nous réunit : nos différences et la complémentarité."

Amaury Faye, pianiste français :

"Le socle commun, c'est quand même le jazz américain et les racines européennes qui sont le fil directeur. Et après, on va chercher à droite et à gauche.

En fait, moi je suis arrivé au jazz par le ragtime. Le ragtime, c'était un mélange de la musique classique européenne jouée par esclaves noirs dans les fanfares américaines."

Giuseppe Millaci, contrebassiste italo-belge :

"J'ai commencé par la musique classique. Ensuite, j'ai découvert le rock, puis le jazz. Pour moi, le jazz permet beaucoup plus de liberté que la musique classique. Pour moi, c'est un super compromis entre le classique et le rock."

Lionel Beuvens, batteur belge :

"Le jazz, cela permet de pouvoir exprimer comment je me sens à un moment. C'est la liberté de pouvoir exprimer un sentiment ce n'est pas nécessairement un truc revendicateur, pour moi."

Une tournée en France, en Belgique et au Luxembourg

Ce groupe de jazz franco-italo-belge va donner une série de concerts cet automne et cet hiver, en France, en Belgique et au Luxembourg.

Voir les dates ici.