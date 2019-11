Les députés européens condamnent la criminalisation de l'éducation sexuelle en Pologne

" En très peu de temps, nous serons confrontés à une augmentation des MST, des grossesses précoces et des violences sexuelles chez les jeunes... À une recrudescence de l’homophobie et de la transphobie qui engendrera des dépressions et des suicides dans la communauté LGBT ", analyse Wannes Magits du Sensoa, le centre flamand d'expertise sur la santé sexuelle.

" T** oute personne qui encourage ou approuve les relations sexuelles pour les mineurs dans le cadre de l’éducation sexuelle à l’école ou dans les domaines de la santé et de la protection des mineurs est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement**", dit ce texte, que personne n'interprète de la même façon et qui suscite de vives réactions. Notre correspondant à Bruxelles, Jack Parrock, en a recueilli quelques-unes.

