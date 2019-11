Aux Latin Grammy, "El Mal Querer" de Rosalía rafle tout

Ma famille m'a énormément aidé à rester concentrée. J'ai appris tellement de ma mère. Vous savez, elle m'a souvent guidé. Et bien sûr, mon, mes mentors, les professeurs que j'ai eu durant toutes ces années ont été plus qu'importants. Mais le travail que j'ai réalisée, sacrifiant beaucoup de choses, c'est ça la clef de la réussite.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.