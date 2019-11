Contre la pollution, des bars à New Delhi proposent de payer pour respirer

Plus de No Comment

Une vraie bouffée d'oxygène. Alors que la qualité de l'air de la capitale indienne New Delhi oscille entre les catégories "mauvaise" et "sévère plus" depuis fin octobre, les personnes âgées affluent vers les bar à oxygène. Pour 500 roupies (environ 6€30), ce bar offre 15 minutes pour inhaler un cocktail d'oxygène. Bien que ces effets ne soient pas prouvés, ces bars se sont avérés être un succès.

