En Géorgie, les manifestants délogés

Après 24 heures de siège, ils ont dû battre en retraite… À Tbilissi, la capitale géorgienne, les manifestants qui avaient passé la nuit devant le Parlement ont été délogés par la police antiémeutes à coups de canons à eau et de gaz lacrymogènes. Plusieurs centaines de personnes bloquaient l'accès au bâtiment et aux rues voisines pour réclamer des élections anticipées. Des dizaines d'entre elles auraient été interpellées.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.