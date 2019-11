Culture : trois événements artistiques à découvrir en Europe

S'étalant sur plus de cinq décennies, la série met en lumière l'approche conceptuelle et ludique qu'elle apporte à ses expérimentations sur tous les supports.

Ils ont photographié et sublimé de nombreuses générations de célébrités , de Nina Hagen à Boy Georges, en passant par Serge Gainsbourg, Marylin Manson et Madonna.

Les artistes français Pierre et Gilles présentent une centaine de leurs portraits les plus célèbres, dont certains pour la première fois , dans leur dernière exposition à la Cité de la musique de Paris.

Créée en grande partie en dehors des commandes officielles, ces œuvres soulignent son originalité et son indépendance . Il s'agit de la plus grande exposition à ce jour sur les dessins de l'auteur , un genre considéré comme le cœur de son héritage. A voir jusqu'au 16 février prochain.

