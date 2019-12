Royaume-Uni : Boris Johnson veut sa taxe Gafa

Au Royaume-Uni la taxe proposée serait de 2%, contre 3% en France. Le ministère français des finances estime que ce nouvel impôt doit rapporter quelques 400 millions d'euros par an à l'Etat. Une somme qui peut sembler dérisoire - Apple a par exemple annoncé il y a un peu plus d'un mois un bénéfice annuel de plus de 55 milliards de dollars.

Un texte discuté l'an dernier au Royaume-Uni propose d'imposer une taxe de 2% dès avril 2020 sur les ventes des entreprises du numérique telles que que Google Amazon Facebook ou Apple. Boris Johnson souhaite donc une contribution "plus juste" des Gafa, estimant que l'Etat doit s'intéresser à leurs immenses revenus et étudier leur taux d'impositions.

