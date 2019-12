Réchauffement climatique : les océans aussi suffoquent

Nos océans sont en bien mauvaise forme. Déjà menacés par le réchauffement climatique, l'acidification et la surpêche, une étude publiée samedi par l'Union internationale pour la conservation de la nature révèle qu’ils souffrent aussi d'une perte en oxygène.

Le rapport, basé sur les travaux de 67 experts, est présenté comme le plus important à ce jour sur ce sujet. Il se penche sur ce phénomène encore mal connu et conclue que cette perte d'oxygène "constitue une menace croissante pour la pêche et certains groupes d'espèces comme les thons, les marlins et les requins". Moins d’oxygène dans l’océan a pour conséquence une fragilisation de la vie marine.

Alors que la COP25sur le climat a lieu en ce moment à Madrid, l'UICN exhorte les dirigeants mondiaux à s’engager à réduire immédiatement et de manière substantielle leurs émissions".

Le Chili, qui préside la COP25 a promis de mettre l'accent sur les océans. Selon le rapport, le taux d'oxygène dans les océans a diminué d'environ 2% entre 1960 et 2010, à l'échelle mondiale.