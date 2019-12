Masters de Qingdao : les favoris font le spectacle

_“J'ai réussi mes trois compétitions majeures en 2019, champion d'Europe, vice-champion du monde et ici vainqueur du Masters, quelle année incroyable ! Je n'aurais pas osé espérer ça il y a un an. Je suis content que mon travail paye, vivement 2020." _

“J'aime attaquer et c'est parfois un problème. Parfois, vous n'avez pas besoin d'être offensif. Certains judokas sont très forts dans cet exercice, ce qui n'est pas mon cas. Parfois j'ai l'impression de gâcher mon travail. Je devrais me retenir d'attaquer, de temps en temps c'est la meilleure option.”

