Reconnaissance du génocide arménien : "une mise en péril des relations turco-américaines"

Une trentaine de pays seulement et la communauté des historiens ont reconnu officiellement le génocide d'environ un million et demi d'Arméniens, massacrés, déplacés, affamés entre 1915 et 1923.

La reconnaissance du génocide des Arméniens par l'empire Ottoman pendant et après la première guerre mondiale vient toucher un point très sensible chez les nationalistes turques.

"Il s'agit du premier génocide reconnu depuis un siècle. Nous ne connaissons que trop bien les horreurs qui se répéteront plus tard au cours du XXe siècle avec l'Holocauste et d'autres génocides dans le monde. Au Sénat aujourd'hui, nous nous joignons à la Chambre des représentants qui a voté en ce sens en adoptant une résolution reconnaissant le génocide. Aujourd'hui, le Sénat a montré une détermination identique", a expliqué le sénateur démocrate Bob Menendez.

