L'Arménie enquête sur un réseau d'adoptions illégales

Selon l'avocat Marat Kostanian, qui défend les intérêts de Souzane Patvakanian depuis 2013, ce réseau serait "plus puissant que la mafia des drogues", et impliquerait de hauts responsables politiques, de la police, de maternités et d'orphelinats qui ont "transformé le pays en incubateur à bébés". "De ce que je sais, personne n'a encore réussi à obtenir justice ou à récupérer son enfant", relève-t-il.

Aujourd'hui âgée de 35 ans, Souzane se confie à l'AFP alors que le directeur et gynécologue-obstétricien en chef de la principale maternité de la capitale arménienne, Razmik Abramian, a été interpellé le 18 décembre , tout comme son adjoint et la directrice de l'orphelinat de Erevan .

