Estonie : un ministre justifie ses propos sur la Première ministre finlandaise

Dans son interview, Mart Helme faisait référence au passé de la nouvelle Première ministre finlandaise, issue d’une famille modeste, et qui travaillait dans le commerce avant d’intégrer l’université et d’entrer en politique.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.