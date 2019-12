Ask Our Astronaut | Comment le passage du temps est-il ressenti dans l'espace ?

En octobre dernier, vous avez posé vos questions à Luca Parmitano, notre correspondant spatial et astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA). En tout, vous avez été plus d'une centaine à participer, venant des quatre coins de l'internet, et à nous envoyer vos cosmiques interrogations via Facebook, Twitter ou Instagram et Reddit. En vrac, citons l'adorable question de Juliette, dix ans, qui a demandé lequel des cinq sens était le plus utilisé dans l'espace, et celle, un brin, triviale : "comment tu pètes dans l'espace ?".

Au final, Luca a choisi de répondre à sept questions, mises en lumière par notre nouvelle série hebdomadaire intitulée "Ask Our Astronaut".

Cette semaine, l'astronaute italien répond à une question posée par @drunkhussar sur Reddit :

"Comment ressentez-vous le passage du temps ?"

"C'est une bonne question".

"C'est un domaine que nous explorerons depuis un moment".

"Nous avons fait des études sur les rythmes circadiens et sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de lumière naturelle dans les modules, que des lumières électriques, et comment cela nous affecte".

"Et, bien sûr, si nous regardions par la fenêtre, nous verrions 16 levers de soleil et 16 couchers de soleil, un environ toutes les 90 minutes en orbite".

"Donc nos impressions, nos impressions personnelles, c'est que les jours passent lentement car il y a beaucoup de travail à faire, mais que les semaines passent elles très vite".

"Nous sommes là depuis quatre bons mois et on a l'impression qu'on est arrivé hier".

"Mais il y a des études en cours à bord de la station à propos de la perception du temps".

"Et d'ailleurs, c'est cela qui s'appelle la perception du temps. Ces études détermineront vraiment ce qui se passe à ce niveau lorsqu'on est en orbite".