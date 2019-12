Sanya, à l'extrémité sud de l'île chinoise de Hainan, est un lieu de villégiature tout trouvé avec ses nombreuses plages et son temps chaud tout au long de l'année. Mais cette destination tropicale accueille de plus en plus de grands événements, conférences et expositions qui attirent des milliers de visiteurs supplémentaires.

Parmi eux, l'édition 2019 du Festival international du Film de l'île de Hainan qui s'est tenue récemment a attiré des stars du cinéma de Chine et d'ailleurs.

"C'est la première fois que je viens," confie le Britannique Simon West, réalisateur de "Lara Croft : Tomb Raider" notamment. "J'avais entendu parler de cette île magnifique et ça faisait plusieurs années qu'on voulait venir ; on cherche les plus beaux endroits dans le monde pour tourner et c'est une île fantastique," estime-t-il avant d'ajouter : "Je suis très content d'être venu et je suis sûr que je reviendrai pour y tourner un film."

Sanya est le décor de nombreux autres événements comme le salon international du mariage qui permet de mettre en avant les dernières tendances en la matière, mais aussi les nombreux hôtels de la ville adaptés pour ce type de grands rassemblements familiaux ou autres.

© Damon Embling

Développement toujours plus international

Plus de 3000 habitants de l'île de Hainan expatriés dans 28 pays se sont retrouvés pour leur congrès mondial dans le plus grand hôtel de Sanya.

"Je suis très content d'être venu à ce congrès," indique l'un des participants Xueshen Feng, vice-président de l'Association Hainan de France. "Maintenant, c'est grâce au gouvernement chinois que cette petite île de Hainan a un développement très fort et nous, on cherche des opportunités pour les affaires," explique-t-il.

La direction de l'hôtel Mangrove Tree Resort World Sanya Bay qui a hébergé l'événement mise sur un développement toujours plus international.

"Les grandes entreprises mondiales auront toujours plus de personnel qui se déplacent partout dans le monde, il y aura toujours plus de vols et leur entrée sur le territoire deviendra plus facile," estime Yong Su, directeur général délégué du service dédié aux événements au sein de l'hôtel. "Aujourd'hui, nos équipements en matière d'hôtels et de plages sont entièrement réalisés et je crois que les entreprises internationales choisiront davantage l'île de Hainan et Sanya dans l'avenir," juge-t-il.

© Damon Embling

Asian Beach Games en 2020

Sanya est aussi en train de se doter d'un nouveau centre international des expositions et des congrès qui devrait être achevé l'an prochain. Objectif : répondre à de futures demandes sur ce segment du tourisme en croissance.

Les événements en extérieur sont un autre marché à conquérir. Nous assistons à un tournoi auquel participent les collaborateurs d'entreprises chinoises et qui est considéré comme une répétition générale avant les Asian Beach Games qui auront lieu à Sanya en novembre prochain.

4000 athlètes de tout le continent asiatique sont attendus pour des rencontres sportives allant du volley au kite surf.

"Les Asian Beach Games mettront en avant la scène culturelle, touristique et sportive de Sanya grâce à leur réussite et l'animation qu'ils généreront dans la ville," se félicite par avance Kaizhong Ye, secrétaire général adjoint du gouvernement municipal de Sanya. "En même temps, ils accéléreront la construction d'infrastructures qui serviront à améliorer les services : cela permettra à tous de découvrir une nouvelle Sanya," se réjouit-il.

Nouveau stade, nouvelles disciplines

Parmi ces infrastructures, un nouveau Parc industriel international des sports au centre duquel un stade sortira de terre. Cette enceinte servira pour la cérémonie de clôture des Asian Beach Games tandis que les compétiteurs séjourneront au village des athlètes.

Un nouveau sport fera son apparition lors de ces Jeux : le Teqball. Il se joue autour d'une table bombée placée sur le sable et les joueurs peuvent toucher le ballon avec tous les parties de son corps excepté les mains. Son ambassadeur n'est autre que la star du foot brésilien : Ronaldinho.

"Je suis très content d'être venu ici, merci à tous pour votre accueil chaleureux," confie l'ancien joueur professionnel. "C'est un sport qui est en train d'émerger et bientôt, il sera présent partout, c'est génial," assure-t-il.