Des heurts à Hong-Kong pour le Nouvel An

L'ex-colonie britannique connaît depuis le mois de juin sa plus grave crise depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. La contestation pour obtenir des réformes démocratiques s'est traduite par des marches pacifiques rassemblant des millions de personnes, mais aussi de violents affrontements entre policiers et manifestants.

Le passage à la nouvelle année n'aura pas été synonyme de répit à Hong Kong. Fêtards et manifestants se sont mêlés dans les rues. La nuit de réveillon a été marquée par des actions pacifiques qui ont dégénéré en affrontements entre des protestataires radicaux et la police.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.