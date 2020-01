Présidentielle en Croatie : vers un second tour indécis

En Croatie, la présidente conservatrice sortante Kolinda Grabar-Kitarovic et son rival social démocrate, Zoran Milanovic se sont affrontés dans un ultime débat télévisé. Les Croates éliront dimanche leur futur président alors que leur pays vient d'accéder à la présidence tournante de l'Union européenne. Le premier tour a révélé la montée en puissance de la droite radicale et selon les analystes, Kolinda Grabar-Kitarovic, devra attirer cette partie de l'électorat pour remporter un second mandat.

