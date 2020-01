Les Golden Globes, antichambre des Oscars ont rendu leur verdict

C'était un tapis rouge cinq étoiles pour la 77ème cérémonie des Golden Globes qui s'est tenu à Los Angeles dimanche soir.

Les Golden Globes sont décernés par la prestigieuse association de la Presse étrangère à Hollywood, une véritable antichambre des Oscars...

C'est l'humoriste anglais Ricky Gervais, connu pour ses blagues politiquement incorrectes qui a animé le show...

Et Quentin Tarantino fut l'un des grands vainqueurs pour Once Upon a Time in Hollywood avec trois prix dont le meilleur scénario, le meilleur film de comédie et celui du Meilleur second rôle masculin pour Brad Pitt.

L'autre grand gagnant futSam Mendes, sacré Meilleur réalisateur pour 1917 qui reçoit aussi le Golden Globes du Meilleur film dramatique. Une plongée dans l'enfer des tranchées de la première guerre mondiale...

Les Prix d'interprétation sont revenus respectivement à Renée Zellweger pour le Biopic Judy sur la comédienne, danseuse et chanteuse Judy Garland et Joaquin Phoenix pour son interprétation hallucinante dans le Joker de Todd Phillips.

Le Prix du Meilleur film étranger est revenu au film coréen Parasite de Bong Joon-ho, qui avait déjà reçu la Palme d'or à Cannes... coiffant sur le poteau Almodóvar et les deux films français en lice, Les Misérables et Portrait d'une jeune fille en feu...

Enfin, pour les séries télévisées, le grand vainqueur est Fleabag et Phoebe Waller-Bridge, l'actrice et réalisatrice britannique reçoit le Prix de la meilleure série de comédie et celui de la Meilleure actrice.

Au final, un palmarès sans grandes surprises avec un grand perdant, Netflix qui avait pourtant reçu le plus grand nombre de nominations.

Le palmarès complet ici.